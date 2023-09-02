颱風蘇拉│天文台改發3號風球　何時取消風球要看3因素

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／10號風球／動態／路線／預報／海葵】隨着蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱，天文台改發三號強風信號。而十號颶風信號由昨晚8時15分發出後共維時7小時25分。



究竟「蘇拉」移動路徑及風力如何？以下一一看清。至於風球懸掛多久，何時會取消風球，要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。



即睇蘇拉最新移動路徑及風力▼▼▼

+ 3

隨着蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱，天文台改發三號強風信號。而十號颶風信號由昨晚8時15分發出後共維時7小時25分。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

+ 1

而根據美國全球預報系統（GFS）蘇拉都有類似路徑。至於風球懸掛多久，何時會取消風球，要視乎蘇拉實際路徑對香港威脅、影響範圍、風力等。

根據天文台九天天氣預報，未來9天天氣不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

（天文台九天天氣預報）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身