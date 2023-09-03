公屋地獄？私隱度低隔音差　網民斥公屋5大難頂位：愈住愈唔開心

不少港人排隊多年希望早日獲派心儀公屋單位，皆因租金平、配套好，甚至有人認為公屋戶在是香港的「大贏家」。不過，有居於公屋的網民近日在討論區大呻住公屋亦有不少難頂的缺點，甚至形容：「有時以為住咗喺地獄！」



有網民近日在討論區大呻住公屋有不少難頂的缺點。（資料圖片）

該名公屋戶近日於Dacrd討論區以「住公屋嘅朋友入」為題撰文，大呻公屋有何缺點。不少網民也留言加入討論，表示有5大令人討厭的部份。

1. 私隱度低



網民稱，因為部份單位內無窗，有時需要開門通風，但走廊的人對屋內一目了然，可從門外窺探家中一切，毫無私隱可言。其他人即和應：「用傳統鐵閘嗰陣，都係裝塊布遮住，結果都係成日有人喺啲窿窿罅罅度望入我間屋，直接撥開我地塊布望又有，直接打開我地走廊隻窗望入屋都有（全部都係成年人，附近無小朋友）， 真係好恐怖。」

2. 隔音差



有公屋戶指出，單位與單位之間只有薄牆，令隔音能力降低，「最慘嘅係同屋企人鬧交成條走廊都會聽到」、「如果咁啱講嘢大聲啲，佢哋聽到啲咩又會周街唱你同誇大嚟討論，又乜都睇唔順眼成日周圍投訴人，真係好困擾」。

3. 遇八卦鄰居



有好鄰居互相照應當然是好事，但亦有網民大呻之前因家中裝修，誰知在裝修期間有鄰居當其家中是博物館，經常入屋參觀，故該事主表示「真係好彩我唔喺度，如果唔係我會報警」。

4. 同層住戶龍蛇混集



需要住公屋的原因人人不同，例如被人逼遷、破產戶甚至是有精神病患，有網民則分享指以前鄰居是精神病患，有次更用磚頭掉爆家中玻璃，令住戶留下極大心理陰影。

5. 常目擊男鄰居赤裸上身



不少女網民也直言這是住公屋最難頂的缺點，望到陌生鄰居脫了上衣在家中走來走去，「印象好深刻嘅就係細個果陣落樓下玩撞到隔離屋個阿姨，笑我老豆生到成副排骨冇嘢好睇，但就要Show嚟嘔心人」。

有網民分享指現時鄰里關係比以前疏遠。（資料圖片）

但亦有網民分享指現時鄰里關係比以前疏遠，即使見面也未必打招呼，「同隔籬屋冇乜傾計」、「有時唔想開門就係因為同對面唔熟，好尷尬」、「住咗咁耐淨係見過啲鄰居幾次」。

（ Dacrd討論區）