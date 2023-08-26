男子公屋水池戴泳鏡暢泳！ 網民震驚：會所泳池？ 知情者揭內情
撰文：桃樂斯
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公園水池當會所泳池？日前網上就流傳1段長約42秒短片，顯示有中年男子於某公共屋邨公園內的水池游泳，其間更「潛上潛落」，更甪腳踢起水花，一副悠然自得模樣。網民直指水池水質不宜游泳，又調侃「果然康樂設施完善」。不過，疑是知情的網民留言，指透露涉事男子或精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。有指屋邨管業處亦有張貼通告，表示水質不適合暢泳，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。
網傳的影片顯示，該名中年男子於某公共屋邨公園內的水池游泳，他戴上泳鏡，並穿着長褲和短袖上衣，休閒地在水裏「潛上又潛落」，其後更用後腳踢起水花，非常惹人注目。
網民對於該男子行為表示不解，直指「天氣熱消下暑啫」、「搽咗太陽油未呀？」、「果然康樂設施完善」；另有人就覺得池水不宜游泳，「好污穢啫」、「睇見都身痕兼想嘔」，另猜測「其實係咪工人洗緊池」，但有facebook專頁負責人回覆指「工人洗地會爬哂落去咩，同埋會放哂水先㗎嘛」。
不過亦有人認為無傷大雅，「只要不打擾他人，無所謂」、「你唔落水原因係啲水污糟，佢接受到就畀佢囉，公園池內有人表演畀人睇」、「老實講一直都想咁做潛落去睇魚」；惟有知情者透露，該中年漢疑精神狀況有異，有人則指有關情況宜多加體諒。
留言區則有網民張貼屋邨管業處於本周四（8月24日）的通告，指由於留意到近日有人不當地亂闖至水池範圍，並強調水池只屬觀賞性質，水質亦不適合暢泳，為免造成身體或財產損失，勸籲各住戶「請勿違犯所屬的用途」。
（綜合）