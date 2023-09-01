颱風蘇拉｜8號風球杏花邨迴旋處變停車場　車主稱2原因打風泊出街

【蘇拉／颱風】颱風蘇拉逼近本港，天文台今日（9月1日）凌晨2時40分發出八號西北烈風或暴風信號。一向是「當風位置」的杏花邨居民嚴陣以待，眾車主為免愛車於停車場被淹沒，紛紛將座駕轉移停泊於地面的迴旋處。多架車輛有序地圍繞迴旋處，引來網民笑言仿如「車展」。

有人質疑車主決定，「正常人泊去其他室內停車場啦，打風先至嚟泊街係乜新玩法」，獲街坊解釋由於該區只有少量室內停車場，加上臨時決定轉泊其他停車場亦難以找到空位，相信車主無可奈何才會出此下策。



颱風蘇拉逼近本港，眾車主為免愛車於停車場被淹沒，紛紛將座駕轉移停泊於地面的迴旋處，被網民笑言如車展。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

該港男在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖並附上2張圖片，指出拍攝地點為杏花邨。圖片所示，多架車輛「氹氹轉」般，有序地停泊於杏花邨的迴旋處。而另一圖片則清晰可見，屋苑地下停車場空空如也，全部車輛都趕於8號風球前駛離，相信一眾車主都極為擔心停車場再次被淹的場面重現。

杏花邨地下停車場空空如也。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民直指杏花邨的車主「見過鬼都怕黑」，「冧樹有機會壓唔中，但係停車場一水浸就一定走唔甩」、「有陰影！驚歷史重演，抄張$320好過」，但有人就指出其實迴旋處位置亦有很大風險，「隨時抄完$320再冧樹」。有人笑言場面如車展，「停車場變咗用嚟儲洪」、「個天今次唔玩水浸，今次玩冧樹」。

不過有留言就質疑車主明知受強颱風吹襲，仍停泊於地面的決定，「白痴嘅，正常人泊去其他室內停車場啦，打風先至嚟泊街係乜新玩法」、「去其他屋邨停車場啦，通常最高嗰幾層係時租，花幾百安心過泊杏花邨任何一個地方」。有網民就解釋車主或許有苦衷，「東區極少室內場，滿晒先無計泊街啫，有頭髮無人想做癩痢嘅」。

9月1日，水浸黑點杏花邨擺防水閘堆沙包

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過往香港曾多次受強颱風吹襲，而每次杏花邨都仿如重災區，停車場更是「首當其衝」。以2017年天鴿襲港為例，停車場被水淹沒，多架車輛無一倖免，車主紛紛要為索償苦惱，所以相信是次颱風蘇拉來勢洶洶，他們為免重演被淹一幕，只好將車輛停泊於地面，以減低損失。