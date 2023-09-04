超有靈性！猩猩主動拾起失物還給小女孩 遊客驚呼：佢仲養咗隻豬
撰文：聯合新聞網
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黑猩猩因為富有靈性，經常做出許多高智商與高情商的舉動。大陸山東一處動物園裡的黑猩猩看見有遊客的娃娃掉進自己生活的園區裡，便帶著陪伴自己的寵物豬豬主動歸還，有趣又可愛的互動讓不少人看了都直呼：「太有禮貌啦！」
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從影片中可以看到，有人的老虎玩偶掉進大猩猩的活動園區裡，沒想到聰明的猩猩居然主動將娃娃放進遊客向下吊掛的籃子裡歸還，而一旁陪伴著猩猩的寵物豬則不斷搖著尾巴緊緊跟著，兩隻動物可愛的互動和富有靈性的模樣在網路上引發討論。
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影片被分享到網路上後，累積超過11萬次觀看次數，大批網友都湧入留言直呼「不送去上大學可惜了」、「世間萬物皆有靈」、「這猩猩真的好聰明」、「山東的猴哥都這麼懂禮貌」、「哈哈，好聽話的乖乖哦～」、「居然還有養寵物，真是太可愛了」、「原來這就是靈長類的天賦」、「比許多人類都有禮貌多了。」
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