驚！貓咪遇車禍土葬　5天後變「喪屍貓」爬回家　主人1原因棄養

美國佛羅里達州1隻黑白色貓咪巴特（Bart），多年前被車撞倒後，主人以為牠死去，安排牠入土為安，可是葬禮完成5天後，巴特竟然破土而出，負傷爬回家中討吃，讓主人又驚又喜，雖然牠傷勢嚴重，但經救治後奇蹟康復起來，可是醫療費太高昂，主人放棄巴特，交由動物保護中心飼養，其後又出爾反爾，經20個月法律訴訟主人被判敗訴，巴特由中心職員領養，官司登上新聞版令巴特爆紅，更得名「喪屍貓」。早前有媒體再次追訪巴特近況，牠雖然因當年意外少了1隻眼睛，但身體非常強健，新主人表示巴特與家中3隻貓咪相處融洽，生活非常寫意。



巴特遇車禍身受重傷，左眼被摘除，後來經多次大手術奇蹟活下來。（網上圖片）

綜合外媒報道，佛羅里達州西海岸坦帕市黑白色貓咪巴特（Bart），2015年被車撞倒後躺在地上奄奄一息，主人埃利斯（Ellis Hutson）見狀立即救起牠，但見牠無生命迹象，便在家附近草地將巴特埋葬。

想不到5天後，巴特從泥土中掙脫出來，拖着垂危身驅回家找食物，埃利斯驚見愛貓「回魂」既驚且喜，但發現牠傷勢十分嚴重，急急將牠送往動物醫院救治。

巴特主人埃利斯因負擔不起巴特龐大醫療費，決定棄養，後來出爾反爾，與動保中心打官司爭巴特擁有權。（網上圖片）

巴特在當地動物保護中心「Temperical Humane Society of Tampa Bay」接收檢查，發現全身受傷，下頷骨折，左眼被撞至眼球突出而需摘除，經過幾次大型手術後，巴特憑堅毅意志生存下來，惟由於手術費用相當高昂，主人埃利斯無法負擔，於是決定棄貓。

不過當巴特完全康復後，埃利斯卻想反悔，讓動保中心非常訝異。其後埃利斯與動保中心要就巴特的擁有權打官司，展開了20個月法律訴訟，最終動保中心勝訴，巴特被判由中心員工瓦萊麗（Valerie）領養。事件登上新聞版面，巴特獲得「喪屍貓」稱號，因牠從土裏爬出來，加上少了1隻眼而得名。

至最近有當地傳媒再次追訪巴特近況，瓦萊麗表示非常感謝動保中心提供治療，讓本來傷勢極為嚴重的巴特起死回生。瓦萊麗又說，巴特初來家時，擔心牠被家中3隻貓排斥，可幸的是其中1隻貓先向巴特示好，靠近巴特舔牠表示歡迎，讓巴特順利融入家中，「巴特個性非常好，牠渴望被愛，想與同伴在一起，每次牠都第1個走到門口歡迎她回來的」。