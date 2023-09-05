人渣！不滿分居妻有新歡　醋夫逼裸跪性侵毆斃　驗屍驚揭一屍兩命

簡直是人渣所為！台灣1名男子和妻子分居期間，獲悉對方已和其他男子交往長達3年，大怒之下不但將分居痛毆，還逼她全裸下跪誦經，甚至兩度性侵對方，更強拍裸照傳送給她的新歡，以及將傷勢相片傳送給國外女網友觀看。最終分居妻傷重送院不治，驗屍後才獲悉已經懷孕5個月，釀成一屍兩命！案件經過多次審訊和上訴後，醋男現被判囚23年，但案件仍可上訴。。



醋夫連環施虐，分居妻最終不治。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，46歲李姓男被告和年輕8歲的妻子結婚10多年，因感情出現問題，所以2人已分居，分別住在桃園和雲林，案發時尚未辦理離婚手續。

案發於2020年6月，李男懷疑妻子出軌，以知悉對方有外遇為由，要求她前往桃園解釋，但2人當晚發生爭執，李男逼迫妻子脫光衣服下跪誦經，而且持續施以毆打，並用手機拍攝其受傷情況，繼而傳送給國外女網友，其後甚至兩度性侵妻子。

李男不斷向妻子施虐，逼她說出新歡身份和電話號碼，隨後傳送恐嚇訊息給對方，包括「明天你準備收屍」等句子。

至翌日上午約10時，李男認為妻子隱瞞外遇情節，愈想愈氣憤，用打氣筒底座三度重擊妻子頭部，然後再毆打她全身多處，歷時2小時才收手，其後對重傷的她置之不理。直至下午約3時，李男發現妻子昏迷倒臥洗手間，致電召救護車將她送院搶救，其間訛稱妻子是在家中跌倒受傷，但李妻抵達醫院時已經沒有呼吸和心跳，最終不治，釀成一屍兩命。

醋男最終被判囚23年。（示意圖/Getty Images）

醫生認為傷勢有可疑，轉交警方跟進，驗屍報告顯示死者顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，明顯是受虐致死，李妻案發時更已懷有5個月身孕，但外觀上並不明顯，經鑑定後確認李男並非胎兒爸爸，警方隨後將他拘捕。

案件提堂後，李男辯稱自己不知道妻子已經懷孕，反指「她（死者）不願意和我離婚又外遇，我非常抓狂，腦袋一片空白，順手抓了東西，就往她頭部、身體打，沒想到她會死亡」。至於性交方面，李男聲稱得到妻子同意，辯方律師主張李男罹患「解離障礙」精神病，案發時辨識違法行為和控制能力受到影響，但檢方提出李男錄下痛毆妻子和性侵畫面，手法殘忍和泯滅人性，促請法院重囚對方。

桃園地院認為，李男因妻子外遇而暴怒殺人，雖然並非有預謀犯案，但事後仍然狡辯，判處凌虐強制性交而故意殺害被害人罪罪成，判處無期徒刑，褫奪公權終身。檢方和李男同樣不服一審判決，上訴至高等法院，高院維持原判，但全案再經上訴後，最高法院認為考量李男可能患有「解離症」的精神疾病，因此撤銷原判，發還給高院再審，法官裁定凌虐性侵罪、殺人罪罪成，判處李男23年有期徒刑，褫奪公權8年，案件仍可上訴。

（綜合）