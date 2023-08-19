悲！揭妻出軌兼虐待雙胞胎自閉兒　抑鬱夫殺兩子求判死　結局出爐

新加坡發生悲慘倫常命案。50歲父親與妻子育有一對11歲雙胞胎兒子，但一對兒子2歲時發現有自閉症及發展遲緩問題，至9歲仍未懂說話與人溝通，妻子不肯接受現實，拒讓兒子讀特殊學校，讓夫婦在照顧兒子方面費盡心力。至2年前，父親發現妻子出軌，加上照顧兒子的壓力，令他情緒崩潰，抑鬱症病情惡化，更萌生輕生念頭。

去年父親發現妻子向兒子動粗，並放棄照顧他們，他開始擔憂夫婦或自己死後，2名兒子乏人照顧，加上想減輕妻子負擔，於是決定帶2名兒子到溝渠中勒死他們。父親事後更一度用碎冰錐自殺不遂，他被捕後向警方說謊，訛稱自己被襲擊，以圖讓法官認為他無悔意，增加獲判死刑的機會。但控方考慮他的精神狀態，最後由謀被罪改控較輕的誤殺罪。

律師求情時透露，被告擁有英國大學博士學歷，後在國防部任職經理，揭發妻子出軌之餘，妻子更曾對兒子施暴，令他大受打擊。現時他希望出獄後照顧年邁母親及考取社工相關文憑當義工。鑑於被告早前已認罪，日前他被判入獄14年。



50歲男子葉俊宏因擔憂他與妻子死後，雙胞胎自閉兒無人照顧，計劃殺死他們並自殺。（網上圖片）

綜合外媒報道，這宗震驚當地的倫常命案，發生於去年1月21日，涉案被告為50歲男子葉俊宏，他博士畢業後，在國防部任經理。葉的妻子在2010年誕下一對雙胞胎兒子。

案情透露，夫婦與2名兒子及家傭同住，夫婦在兒子2歲時，因發現他們遲遲未開口說話，懷疑他們有自閉症。直至2017年，2名兒子7歲時，經評估確認他們患有自閉症及整體發展遲緩症。

雖然兒子被建議入讀特殊學校，但妻子一直未能接受現實，2名兒子到9歲時仍未懂說話與人溝通，但妻子堅持要兩子入讀主流學校的1年級，不過卻不讓兒子參加學校活動。

被告與妻子分工合作費盡心力照顧兩名兒子，平時由妻子及家傭各帶1子上學，被告則負責家庭運作及跟進兩子的學習情況。

可是，到2021年9月，被告發現妻子出軌，她開始對兩子發脾氣，動粗打至兒子面有瘀青，被告在兒子身上發現籐條鞭打的痕跡，而妻子對兒子變得漠不關心，沒有替他們沖涼或餵飯。被告感到十分絕望，開始萌生自殺念頭，更買了一個碎冰錐用來自殺。

而壓倒被告的最後一根稻草，是去年初學校要對兩子進行評估，以決定是否適合留在主流學校，被告眼見妻子的態度似是放棄了兒子，令他擔心夫婦死後，留下兩子乏人照顧，又不想加重妻子的重擔，於是決定殺死2名兒子，然後自殺。

被告殺死雙胞胎後自殺不遂，他在現場用碎冰錐戳進身體，後來更拿樹枝和大石頭砸頭但均未能達到目的。（網上圖片）

案發當天下午4時45分，被告帶同碎冰錐在身，然後載2名兒子到寓所附近的遊樂場，待他們玩了10分鐘後，再帶他們到附近的溝渠，先後用樹枝及雙手掐死兒子葉育成，再把他的臉浸入溝渠水裡。其後再以同樣手法對待兒子葉凱勝。

被告殺死雙胞胎後打算自殺，先用碎冰錐戳進腹部、胸膛及背部，後來更拿樹枝和大石砸頭但無效。最後，他向警察訛稱被襲擊，希望謊言被揭穿後，法庭會認為他沒有悔意而他判死刑。

控方原先起訴被告2項謀殺罪，但基於精神評估報告指被告案發時患有嚴重的重度抑鬱症，控方今年2月改控較輕的誤殺罪。被告早前認罪，被判入獄14年。

被告載兩名兒子到寓所附近的遊樂場溝渠，先後用樹枝及雙手掐死兩名兒子，再在溝渠浸他們的頭。（網上圖片）

被告向法庭求情時提及，他得知妻子出軌後，重鬱症病情更加嚴重，遂萌生自殺念頭，還想帶兩子共赴黃泉，好讓妻子尋求她想要的幸福。而案發當天，被告更發現妻子與情夫去酒店偷情。唯被告指他在還押期間，家人和朋友告知他，妻子對兒子的死不感到難過，甚至要邀情夫到家裏居住，妻子過份到把兒子生前的物品扔掉，讓被告忍無可忍，對她死心。而他現時最大的心願是希望出獄後照顧年邁母親，並做義工回饋社會。