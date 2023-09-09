25歲準空姐遭割喉！陳屍豪華公寓　警拘清潔男工　疑性侵未遂犯案

印度發生一宗命案，一名正接受培訓的準空姐被發現陳屍在一棟豪華公寓內，喉部遭到割開，警方經調查後拘捕一名清潔男工，正調查其犯案動機，初步相信有人性侵不果犯案。



奧格雷力抗性侵，最終遭割喉斃命。（Rupal Ogrey instagram圖片）

25歲女死者奧格雷（Rupal Ogrey）來自恰蒂斯加爾邦，本年4月前往孟買參加印度航空的空姐培訓，和胞姐及其男友住在孟買一處豪宅郊區的公寓，案發前胞姐和其男友因有事返回老家而離開數天，剩下奧格雷一人。

本月3日，家人無法聯絡奧格雷，於是改為聯絡其朋友幫手了解。朋友翌日前往公寓，發現單位反鎖，於是報警，他們入屋後發現奧格雷倒在血泊，喉嚨被割斷，她被送去附近一間醫院，最終不治，目前由驗屍官進行驗屍工作。

疑犯見到奧格雷獨自一人，取刀威脅對方，並試圖強行壓在其身上，最終割斷奧格雷的喉嚨。（示意圖/Getty Images）

警方大為緊張，案發數小時後拘捕負責該社區清潔的40歲男子阿特瓦爾（Vikram Atval），有人供稱案發當日下午，以清潔洗手間為藉口進入女事主家中，由於對方向他大吼大叫，所以他用利器施以割喉。

警方繼續追查案件，包括翻查閉路電視，以了解疑犯犯案動機。由於阿特瓦爾的妻子同在該公寓負責管家工作，警方正向她問話。

案件本月5日提堂，根據案情，疑犯案發時見到奧格雷獨自一人，取刀威脅對方，並試圖強行壓在其身上，但奧格雷強烈抵抗，疑犯雙手因而被割傷。雙方糾纏期間，疑犯割斷奧格雷的喉嚨，清理地板血跡後逃離現場，隨後回家洗衣換衫，並向妻子謊稱自己工作期間遇到「小意外」，甚至求醫治療傷勢。案件有待進一步審理。

（綜合）