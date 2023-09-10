尷尬婚禮！新郎臨陣逃跑　新娘被迫嫁老爺完婚影片瘋傳　結局絕了

結婚之日新郎消失，要如何處理？印尼就出現一場尷尬婚禮，新郎於婚禮舉行當日逃跑失蹤，不過由於婚禮已經準備好，男女方都想婚禮繼續進行，於是讓新郎父親「代子上陣」，即新娘無奈被迫嫁予老爺，完成了婚禮。女方事後表示，暫未計劃採取法律行動，希望找到新郎現身交代。



結婚之日新郎消失，要如何處理？（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，事發8月31日，地點在北馬魯古省南哈馬黑拉縣1個村莊。當時婚禮已經準備好，賓客陸續到場，惟男方家人突然告知震撼消息 ── 新郎不見了。

為了不讓精心籌備的婚禮取消，加上賓客到齊，男女方決定繼續舉行婚禮，由新郎父親頂替新郎位置，變成新娘嫁給老爺，完成儀式。

新郎父親頂替新郎位置，變成新娘嫁給老爺，完成儀式。（影片截圖）

女方家人指出，他們準備婚禮花了2500萬印尼盾（約1.32萬港元），而新娘與新郎交往已久，不知為何新郎臨陣逃跑。女方又表示，暫未計劃採取法律行動，希望新郎現身交代事件。

不過報道引述當地律師表示，根據伊斯蘭法，這宗婚姻無法律效力。

不少網民同情新娘遭遇，但無法理解嫁給新郎父親做法。（示意圖／GettyImages）

相關婚禮影片於網上廣傳，不少網民同情新娘遭遇，但無法理解嫁給新郎父親做法，「婚姻可以這樣代表？最好是取消它」、「取消比較好。男人不想要了，如果強迫，最後會哭」、「不明白了，為什麼嫁給不同的人？」、「這是我見過過最奇怪的婚禮」。