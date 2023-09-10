肉體抵債？27歲女遭5男闖家輪姦　主謀竟是姐夫　警揭原因極心寒

毫無人性！馬來西亞1名27歲女子在家睡覺時，遭5名男子闖入睡房輪姦，其間遭捆綁雙手、膠布封嘴，並拍下性侵過程。警方事後拘捕案中主謀 ── 女子的29歲姐夫，更揭發心寒原因，原來姐夫因為欠債，竟然出賣作為妻子妹妹的受害人肉體抵債。警方依輪姦罪調查案件，罪成可判最高30年監禁。



馬來西亞1名27歲女子在家睡覺時，遭5名男子闖入睡房輪姦。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發8月30日凌晨3時30分，地點在隆市旺沙瑪珠1個住宅單位， 27歲女子熟睡時，有5名男子闖入睡房，並用膠帶膠布封嘴和捆綁女子雙手，隨後輪流性侵她。

5名男子性侵時，更用手機拍下犯案過程，得手後即離開現場。女子凌晨4時許報警，事後被送入醫院檢查和接受治療，而其雙手則出現瘀青。

女子凌晨4時許報警，事後被入醫院檢查和接受治療，而其雙手則出現瘀青。（示意圖／gettyimages）

警方至9月2日拘捕案件主謀、受害人的29歲姐夫。警方調查指出，姐夫因為欠錢，於是出賣受害人「肉體」抵債，與債主等另外4人輪姦受害人和拍攝性侵影片；而案發當晚，姐夫更吩咐受害人不要鎖門，受害人不虞有詐照做，沒想到引狼入室發生慘劇。

警方至9月2日拘捕案件主謀、受害人的29歲姐夫。（網上圖片）

警方依輪姦罪調查案件，罪成各人可被判監禁最多30年。不過姐夫不承認犯案，警方仍在追緝其餘4名男子下落。