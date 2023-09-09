飲大咗？驚見老鼠貨架上昏迷　身旁剩半桶高樑似醉酒　超市咁解釋

老鼠也會酗酒？廣東1名男子早前逛超市時，發現1隻肥美老鼠倒於桶裝高樑旁邊不省「鼠」事，而身旁的1桶紅高樑則只剩一半，懷疑老鼠咬破了白酒包裝後，不小心喝醉了。事件引來網民討論，不少人笑言證實了烈酒的確有效捉老鼠；亦有網民質疑超市存在衛生隱患，未有及時發現鼠蹤，不過超市事後回應，指每周都請滅鼠公司放藥，估計老鼠並非喝醉，而是吃過滅鼠藥後昏迷於貨架，強調目前已消毒及清潔。



廣東1名男子早前逛超市時，發現1隻肥美老鼠倒於桶裝高樑旁邊昏迷，估計老鼠咬破了白酒包裝後，不小心喝醉了。（微博影片截圖）

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內地媒體報道，廣東東莞1名男子9月3日到1間超市購物時，竟在烈酒的貨架上發現1桶只剩一半的紅高樑白酒，好奇之下決定移開酒桶查看，沒料竟發現1隻肥美老鼠趴於酒桶旁邊一動不動。他留意到貨架上有一片水漬，而酒桶底部有疑似被老鼠咬開的破洞，一直滲出烈酒，估計老鼠咬破酒桶後，不小心直接喝至醉倒。

事件引來網民討論，紛紛笑言超市證實了用烈酒的確能協助捉老鼠，「可以用白酒捕鼠啊，能活捉」、「證明酒確實是糧食做的」、「快叫貓咪過來啊，釀過的東西更好吃」、「說明這是好酒，要不老鼠不會偷喝」。亦有網民質疑超市存在衛生隱患，未有及時發現鼠蹤，「這超市食品安全堪憂啊」、「還不趕緊弄走？」。

超市事後回應，指每周都請滅鼠公司放藥，估計老鼠並非喝醉，而是吃過滅鼠藥後昏迷於貨架。（微博影片截圖）

面對有關衛生的質疑，超市事後表示，每周都聘請滅鼠公司放藥，認為烈酒以密封包裝，老鼠不可能咬破，推測老鼠是吃過滅鼠藥後走到貨架，受藥物影響而昏迷，強調已安排職員即時消潔及消毒涉事貨架。不過網民則對相關說法不太賣帳，「超市當然不承認店裏有老鼠，還咬了店裏的東西」。