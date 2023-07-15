滅蝨滅鼠│60℃熱能殺絕床蝨　酒精滅鼠器放街市咁勁？專家解構原理

鼠患及蝨患困擾許多港人，滅蟲公司的外籍老闆Francisco Pazos與妻子早年遊歷多個國家，因為喜歡香港，13年前在港落地生根，他成立滅蟲公司引入海外技術，如熱能滅蝨、酒精滅鼠器等，其中熱能滅蝨技術在國外常見，可將整個密封空間溫度提升至約攝氏60度，大範圍快速殺死床蝨，而香港則常用「蒸氣滅蝨」，屬小範圍逐一處理。酒精滅鼠器則由意大利引入，屬較人道的滅鼠方法，目前該公司食環署供應商提供新技術捕鼠，已在17區公眾街市及垃圾站設置酒精滅鼠器，在高峰時期每個箱每周可捉逾20隻老鼠！



《香港》01直擊酒精滅鼠器開箱過程，由專家解構當中原理，原來是否有效關鍵還要考慮到老鼠對食物的「口味」。



床蝨吸完血後腹部明顯腫脹，顏色都較鮮艷。（伍梓榮攝）

家居蝨患失控因為咬完反應不明顯？

香港濕熱、擠迫的環境，令以人血為食的床蝨更易尋找食物及傳播，滅蟲公司「Nobedbugs-HK」的老闆Pazos指出，每個人被蝨咬後的反應不盡相同，有些人被咬後僅有輕微皮膚瘙癢。訪問當日，Pazos即席「以身試蟲」示範蝨咬後果。床蝨吸血後迅速脹大，而他手指上就留下1個小紅點，用紙巾包裹床蝨按壓，大量血液滲出，而床蝨竟仍未死亡，顯示生命力相當頑強。

▼▼▼直擊床蝨吸血脹大過程▼▼▼

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Pazos認為有些人被咬後反應不明顯，便可能「與蝨共存」，令家中蝨患惡化到失控地步。他展示片段，有求助者的衣物上有床蝨爬行，如果家中出現蝨患的市民，不為意將床蝨帶到公共場所如港鐵等，床蝨就可能會傳播到另一個人身上，對方帶回家後就會進一步擴散。

市民受床蝨困擾，很多時自行購買殺蟲產品對付，但胡亂施藥不但未能滅蟲，反而可能令床蝨出現抗藥性。Pazos特別研發「粉末滅蝨法」，用掃具將特製殺蟲粉刷在受床蝨侵害的地方或傢俱上，與一般滅蝨噴霧或藥粉不同，這種粉末並非藥粉，不含毒性、不會令床蝨產生抗藥性，其作用原理是吸附床蝨身體水分，只要接觸到少量，就能抽乾床蝨身體水份，令其快速脫水死亡，其他床蝨經過接觸到屍體亦會喪命。殺蟲粉可用水清洗，記者曾伸手觸摸，粉末質感細膩，指尖殘留乾燥感覺。

不少市民會購買「DE粉」滅蝨，雖然同樣可令床蝨脫水而死，但殺滅需時很長，如果床蝨處於脫殼期，脫殼時接觸到粉末亦無效。Pazos表示，他持續和國外專家鑽研滅蟲技術，會採集床蝨樣本寄往澳洲、墨西哥、美國等地，讓床蝨專家進行基因檢查及抗藥性排查。

滅蟲公司Nobedbugs-HK老闆Pazos引入海外技術，如熱能滅蝨、酒精滅鼠器等，並持續與國外專家探討滅蟲技術。（伍梓榮攝）

香港首引入熱能處理技術

熱能滅蝨在外國較常見，Pazos亦有將相關技術引入香港，與針對局部範圍的「蒸氣處理」不同，熱能處理利用儀器能將整個密閉空間溫度提升至約攝氏60度，熱力可滲透至床褥中間、牆壁裂縫等位置，而床蝨成蟲及幼蟲在處於48.9度上就會死亡，持續加熱3小時，就連蟲卵都能快速殺滅。

熱能滅蝨期間，滅蟲人員會在室內確保溫度維持在合適溫度，確保不會過高，以免損害家俬和電器，並不時搬動室內雜物確保熱力滲透每個角落。他們的辦公室內還配備「熱能處理室」，針對客戶珍貴收藏品或名貴家俬進行滅蟲，除能處理床蝨，還可消滅白蟻。不過，與一般滅蟲方法相比，熱能處理費用價高，在客戶要求及個案有需要時才會進行。

辦公室內配備「熱能處理室」，針對珍貴收藏品或名貴家俬滅蟲，能處理床蝨及白蟻。（受訪者提供）

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酒精滅鼠器—提高捕捉率、較人道

老鼠和床蝨同樣令人厭惡，Pazos曾就本地鼠患問題向政府提交「新型環保酒精捕鼠器方案」，從意大利引入「Ekomille酒精滅鼠器」，屬可重用裝置，內置乾電池可維持約3個月，會自動計算箱內被捕老鼠數目，每個箱最多可捉99隻。

現時已於食環署轄下17區公眾街市及公眾垃圾收集站放置機器，每星期會跟進捕鼠情況；根據數字，在高峰時期每個箱每周可捉逾20隻老鼠。

對比傳統捕鼠籠、捕鼠板，酒精滅鼠器採取密封設計，外觀上避免市民讓目睹老鼠屍體，同時隔絕鼠屍味道問題；同樣道理，老鼠不會直接見到同伴屍體及聞到氣味，亦令捕捉率上升。另一方面，因裝置上不會留下人類氣味，可降低老鼠戒心，增加捕鼠成功率。

▼▼▼酒精滅鼠器開箱▼▼▼

酒精滅鼠器開箱一圖看清。（資料來源：Nobedbugs-HK／01製圖）

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記者直擊酒精捕鼠器開箱情況，因為鼠類對味道十分敏感，職員提醒接觸裝置時必須佩戴手套，以免箱子沾上人類氣味，影響效果。箱頂中間有感應器，當老鼠被餌食誘惑爬到機上就會觸及感應器，機上門板會即時打開，老鼠即時跌入箱中。箱內是酒精及油，油能掩蓋鼠屍腐爛味道，及令酒精不易揮發，而老鼠墮入箱中時會因為酒精迷醉淹斃，是目前較人道的捕鼠方法。

各區老鼠偏好餌食有異

滅鼠人員會在箱邊的梯及頂部位置擺放瓜子、水果、蝦乾等充當餌食，吸引老鼠一步步走入死亡陷阱。原來進行地區滅鼠工作也要考慮牠們的習性，不同地區的老鼠偏好的餌食不盡相同，滅鼠人員會逐步嘗試，並更改鼠餌配方，例如鼠患黑點在蔬菜檔附近，滅鼠人員會加入蔬果，「海鮮檔就會放重味啲嘅魚骨、蝦仔吸引」，餘此類推。除了滅鼠效率高，酒精滅鼠器在外觀、氣味方面都較傳統捕鼠籠優勝，故適合食肆、街市等地區放置。