爛尾樓裏辦喜宴│颱風下新人擺酒　無牆無門極慘　賓客肉身擋風雨

近日天氣惡劣，颱風帶來狂風暴雨。網上流傳1條影片，顯示一幢尚未完工的爛樓內有人擺酒，現場在烈風大雨下無窗無門，狀況等同身處戶外，賓客紛紛貼近牆壁或抓緊其他人，用肉身抵擋無情風雨。上載影片者用文字寫道「颱風天，中國人在爛尾樓裏辦喜宴」。網民紛紛留言指「真慘，房子爛尾，又遇到這個颱風」、「真正的夫妻風雨同路喎」、「到底在想什麼，趕快回家吧」，但亦有人質疑是否真的是爛尾樓，認為可能只是「這房子還沒有蓋好」。



數名男子在爛樓內跪下，就地取材利用木板遮擋風雨。（X影片截圖）

樓主本月3日在「X」（前稱Twitter）上載影片，片長約13秒，可見現場是尚未完成工程的爛樓，擺放了紅色的膠枱布和膠櫈，現場四周只有柱子，無牆無門如同室外，狂風暴雨直吹而入，不斷呼呼作響，相信已吹走其他喜宴裝飾。數名男子則在場跪下，就地取材利用木板遮擋風雨，一名穿上白色連身裙的女子則獨自站在樓梯上，抓緊牆壁防止被吹走，而且一度被吹到走光，需要抓緊裙子。現場上下層堆滿人群，亦有人走往其他位置避風雨。

樓主留言交代指「颱風天，中國人在爛尾樓裏辦喜宴」，網民紛紛留言指「真慘，房子爛尾，又遇到這個颱風」、「肯定是一場難忘的喜宴」、「真正的夫妻風雨同路喎」、「到底在想什麼，趕快回家吧」、「等天氣好的時候再辦不行嗎？」但亦有人質疑樓主說法，「這房子還沒有蓋好…說它是爛尾我不認同」。

颱風蘇拉本月初一度橫過內地，南方省份和港澳地區受到狂風暴雨吹襲，但影片未有交代何時及在哪裏拍攝。

（X）