黑雨水浸｜江玉歡提3疑問　批無官員交代災情：要市民自求多福？

香港面對突如其來的世紀黑雨，社會突陷入停頓，昨晚至今早，市民只看到特首李家超及政務司司長陳國基凌晨在社交平台簡單發貼；相對上周十號風球來襲前，政府高度戒備，更由陳國基率領一眾官員講解應對措施，最終安然渡過，恍如兩個世界。



立法會議員江玉歡今日（8日）一早自行駕車外出了解情況近三小時，她稱至少有三個疑問須要政府解答，她指由昨晚11時05分發出黑色暴雨警告後，為何至今早仍沒有任何政府官員站出來交代情況，她直言僱主僱員連基本資訊也缺乏，如何能決定黑雨除下後的應對，難道市民只能自求多福。



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昨晚大約11時發出黑雨警告後，特首李家超的社交平台於凌晨發文指政府正全力應對多區水浸情況；至於政務司司長陳國基則大約在今早6時，指極端情況下所有日校停課及工作安排。自此，截至今早11時為止，市民再也未聞任何政府高層就今次世紀黑雨發放任何訊息了。

江玉歡指今早市面所見，情況極為狼狽，目擊不少市民仍然在黑雨下企圖上班，有人更站在馬路中央截的士，險象橫生：柴灣有道路更鋪滿相信由別處沖來的磚頭，她形容：「開車有點mario 的感覺」要不斷左穿右插。

江玉歡向政府提出3大疑問

她表明，理解今次的黑雨是突如其來，以現時技術天文台未必能準確預測，也相信市民會理性看代未能提早發出黑雨警示，但政府之後的應對措施，令她產生3個疑問。

一：為何未有政府官員交代最新情況？

首先，昨晚11時已發出黑雨警告，她理解初時是局部問題，但隨著時間推進，至今日清晨約五時宣布進入「極端狀況」，學校停課、及呼籲僱主參考八號風球工作安排，酌情處理員工上班事宜。但為何仍未見有政府高層官員站出來交代情況？她認為，只有特首和政務司司長凌晨的社交平台發文，並不足以滿足市民的需求。

她稱，很多市民只能透過網上瘋傳的片段來獲取有關黑雨的最新資訊，她反問：「如此情況理想嗎？」

二：「極端狀況」取消後的應對？ 市民自求多福？

此外，另一個疑問是現時的所謂「極端狀況」是指眼前的黑雨？但相信市民更關注是當「極端狀況」取消後的應對？她批評，政府根本沒有現時交通狀況、路面情況等重要訊息提供予市民，因為很多人要跨區工作，若未能得知路況，根本難以決定復工及出行安排：、「渠務署、路政署去咗邊？」她認為有關部門應站出來交代為何道路情況。

三：為何未啟動緊急警報系統？

她又指出，政府斥資逾億元設置緊急警報系統為可有發揮作用？為何未有應用？