自私？鐵騎士拒協助搬水馬　坐享其成駛走　港男企圍公審反捱批

【天文台／黑雨／水浸／電單車】本港暴雨連場，天文台昨晚（7日）發出黑色暴雨警告信號，多區出現水浸，陸路交通嚴重受阻。有疑搭乘的士的市民就不滿發文公審，指於路上有鐵騎士無視其他司機提出幫忙移走水馬的要求，冷眼旁觀待他人搬離障礙物便駕車離去，直斥對方自私舉動，故留言詛咒「你小心甩尾呀」。



惟帖文圍爐失敗，樓主反引來網民提出質疑，「（你）咁得閒拍片，你唔幫？」、「道德 X」；亦有人力撐鐵騎士無錯，「人哋無義務去做」、「整親你賠俾我？」。



有鐵騎士被公審無視路上司機提出協助搬走水馬請求，待障礙物移離時便駕車離開。（FB「香港鐵騎館(吹水區)」圖片）

「你真係26（兩轆）界恥辱」該港男在facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」發佈短片，怒斥片中電單車司機「袖手旁觀」，指對方曾被2名司機要求下車幫忙拆走路上水馬，但對方就假裝聽不見，任由2名司機全身濕透合力移開水馬，而鐵騎士卻趁障礙物被移走時「坐享其成」順利駛走，樓主嘲諷對方自私舉動是「犀利」，更咒罵說「你小心甩尾呀」。

片段最初有2名男司機於滂沱大雨下，熱心地搬走疑似堵路的水馬，鏡頭轉向後方清晰看見1名鐵騎士安坐電單車上。中途有幫忙移走水馬的司機疑似上前要求他提供協助，可惜鐵騎士沒有理會，反而待水馬移離後，便駕車欲離開現場。樓主指有2名司機曾要求鐵騎士幫忙拆走水馬，因為片段沒有收音，所以難以判斷內情；但從畫面所見，拍攝者相信是坐於的士後排座位，故猜測他為途經的士上的乘客。

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樓主企圖公審該鐵騎士，但反惹來網民圍攻，紛紛質問「（你）咁得閒拍片，你唔幫？」，「又係道德X」、「五十步笑百步」、「自私嘅人總會話返人哋係自私」、「你真係馬路上嘅恥辱呀，剩係識得話人」、「佢唔幫手無問題呀，你唔幫手仲要影X人好有問題」。

有留言就指出以自身安全至上並無不妥，「幫咩幫，唔係專業，整親你賠俾我？」、「人哋無義務去做，有選擇嘅權利，咁都俾你公審」、「唔係得佢一個無幫手嘅，片中其他私家車司機都無落車幫手」、「又無反光衣又大雨，一落車就俾車撞點算？幫係人情，唔幫都合理」。

（FB「香港鐵騎館(吹水區)」）