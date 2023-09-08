黑雨的浪漫｜ Audi情侶坐車頂守護影片瘋傳　1句暖爆網民：結婚啦

【黑雨水浸／天氣／停工停課】黑雨暴雨下，黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，但雨中仍有「一點甜」。本港網絡瘋傳1段影片，見到尖沙咀暢運道有私家車被洪水圍困無法駕駛，1對情侶於是撐起雨傘坐在車頂，相互守護。

畫面被拍下並上載到網絡，網民紛紛表示「要結婚啦」、「愛在風雨中」。影片更引來事主留言，形容「浪漫面對，逆來順受」，又認為他們情況不算嚴重，「救咗其他更加有需要嘅人先啦」，暖爆網民。



本港網絡瘋傳1段影片，見到尖沙咀暢運道有私家車被洪水圍困無法駕駛，1對情侶於是撐起雨傘坐在車頂，相互守護。（影片截圖）

網上流傳影片長13秒，見到尖沙咀暢運道嚴重水浸，1輛 Audi（奧迪）白色私家車被困在道路洪水中，水位已超過一半輪軚高度，無法駕駛。而車頂上坐有1男1 女，男方撐起大紅色雨傘幫女伴擋雨，相互守護。

畫面被旁人拍下並在網絡瘋傳，留言是「雨中的戀人們」，獲其他網民大讚「哩個post好黐線」、「愛在風雨中」、「相思風雨中」、「難忘又浪漫」，認為相當浪漫。

影片廣傳1小時後，男事主亦在留言中上載更多現場照片，見到2人雙腳並排，仍坐在車頂上守望，直指「浪漫面對」、「逆來順受」。

男事主亦在留言中上載更多現場照片，見到2人雙腳並排，仍坐在車頂上守望。（網上圖片）

網民表示「人無事就好」、「好彩唔使兩個一齊游水返去」，又認為2人「要結婚啦！」。另有網民疑惑為何未有救援，男事主則指出，他們情況不算嚴重，「唔嚴重，救咗其他更加有需要嘅人先啦」，暖爆網民。