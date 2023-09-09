販賣BB？初生嬰兒疑被放Carousell拍賣　網民斥無人性　真相是...

本港有人公然在網上販賣初生嬰兒？日前網上有討論區流傳1張圖片，顯示有名僅出生1個月的嬰兒，被人放上拍賣網放售。帖文引來網民痛斥出售者狠心，批評「無人性」、「啲人為咗錢，有咩做唔出」，更稱要報警制止事件。不過亦有留言認出是「舊貼」，而翻查資料顯示，圖片於2020年被發佈於網上拍賣平台Carousell，當時網民已憂心是嬰兒的父母患上產後抑鬱所為，故報警及通知社工，近日疑有網民「偷圖」後重新上載圖片，惹來人口販賣疑雲。



網上流傳1張僅出生1個月的初生嬰兒，竟被放上拍賣網放售，但有網民隨即踢爆是「舊圖」。（FB「上水人大聯盟」圖片）

有網民在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，驚訝表示「BB竟然都有得買？？？」，而相關圖片亦在其他討論區及fb群組傳開。圖片可見，有名被醫院毛巾包裹的初生嬰兒，疑被放至拍賣網出售，賣家稱，「剛出生1個月，未有名」，又表明是「全新」，並標價港幣1萬元，強調「不想要，$20,000元即買（賣）」。

不少網民批評放售者「無人性」，「真係Clx」、「太可愛了，怎捨得」、「唔想要就戴返個套啦，又要中X又要唔負責」、「啲人為咗錢，有咩做唔出」、「唔好話賣呀，連當畀當舖都有」；亦有留言提醒香港販賣人口屬於違法行為，呼籲他人切勿以身試法，「真嘅都唔好買，惹官司的」、「玩都唔得㗎，上網販賣人口拉咗返差館慢慢解畫啦」。

有人質疑會否是惡作劇或有誤會，「係咪命名權？」、「1萬蚊買上面塊布」，不過有眼利網民踢爆圖片其實是「舊貼」。翻查資料顯示，圖片最先於2020年年中出現於網上拍賣平台Carousell，有人懷疑出售初生嬰兒，網民擔心是嬰兒父母患上產後抑鬱所為，故報警及通知社工，而該拍賣項目亦被刪除，未知後續如何。

根據香港現時法例，意圖販賣而將人強行帶走或禁錮、拐帶兒童、欺詐及勒索等行為皆屬非法罪行，最嚴重可被判處終身監禁。

（FB「上水人大聯盟」）