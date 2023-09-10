暴雨下碰瓷？大叔的士車頭前瞓地　邊摸頭邊用手機　網民：影帝！

大雨之下為何要躺於馬路中？網上流傳短片，顯示1名大叔竟在大雨下，躺在屋邨範圍馬路1輛的士車頭前，導致後方1架大貨車被阻未能駛走。片中片中大叔單腳曲起，一度雙手使用手機，其後又以手摸頸，一直未有起身。片段引來網民熱議，紛紛估計大叔身份，又笑言畫面猶如正在拍攝「MV（音樂錄影帶）」。



片中大叔單腳曲起，一度雙手使用手機，其後又以手摸頸，一直未有起身。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事發影片上周四（7日）被網民上載至社交平台，當晚香港各區下着世紀暴雨，天文台發出黑色暴雨警告，惟影片未有交代拍攝日期及時間。片中可見，事發地點疑為東涌逸東邨2號停車場近車閘出口位置，當時正下着大雨，1名身穿白衣大叔躺於1輛的士前方，的士司機座位車門一直打開，未見司機蹤影，而的士後方有1輛大貨車疑被阻塞，未能駛走。

片中大叔一直以單腳曲起姿勢躺於馬路上，他一度雙手持手機，頭部前傾以觀看屏幕，之後突然以右手摸向後頸位置，左手則繼續手持電話，屏幕一直發出亮光。

大叔一度雙手持手機，頭部前傾以觀看屏幕，之後突然以右手摸向後頸位置，左手則繼續手持電話。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人討論白衣大叔躺於馬路中心原因，有人估計事件涉及碰瓷騙案，「點解我呃錢先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」、「霞姨快啲畀盒飯佢走啦」、「睇佢瞓得幾耐、「果然係車手，畀個獎你」、「拍MV呀？」。亦有人指的士司機位無人，認為白衣大叔或是的士司機，「純粹出去淋下雨感受下啫」。