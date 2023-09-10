無品！暴雨下私家車直剷水氹　後生仔慘遭濺中　網民質疑或屬違法

本港天氣連日不穩，即使帶備雨傘外出也未必可保證不會濕身。有網民近日上載「車cam」，顯示1輛私家車在雨中疑刻意不減速，直駛到路邊不平處的水氹，濺起的水花全潑向站在馬路邊正等候巴士的年輕男子，後方有女途人走避時更一度跌倒。不少網民不值私家車司機所為，狠批其駕駛態度惡劣，影響其他道路使用者，更質疑其行為或已觸犯不小心駕駛。



1輛私家車在雨中疑刻意不減速，直駛到路邊不平處的水氹，濺起的水花全潑向站在馬路邊正等候巴士的年輕男子，後方有女途人走避時更一度跌倒。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

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「你可能幾爽，但個後生仔濕晒啦！」有網民分享「車cam」，顯示1輛黑色寶馬私家車駛至長沙灣道近長沙灣運動場對開時，疑刻意「剷」向路邊不平處的大水氹，濺起大量水花，導致路邊1名正在等巴士的年輕男生慘遭潑濕。

從樓主上載的影片可見，事發時間為周日（9日）下午1點許，當時正下着雨，男生手持雨傘站在巴士站旁，邊玩手機邊等車。黑色寶馬沿左線行駛，路面交通並不繁忙，右線及快線僅有1輛小巴及2架貨車。

寶馬駛近巴士站時，沒有減速或轉線便直駛而過，導致濺起大量水花。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不過寶馬駛近巴士站時，未知是沒有注意到路面有大水氹，還是明知也決定照樣向前，沒有減速或轉線便直駛而過，導致濺起大量水花。雖然年輕男生已即時走開躲避，但水花高度幾乎也令他「由頭濕到落腳」。而後方2名女途人見狀亦即時走避，其中1人更不慎跌倒地上，相當無辜。

雖然年輕男生已即時走開躲避，但水花高度幾乎也令他「由頭濕到落腳」，後方2名女途人見狀亦即時走避，其中1人更不慎跌倒地上。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不少網民看過相片也狠批涉事寶馬司機無品，直指他應早知地面有大水氹，只要提早減速或轉線避開便不會影響途人，「正常都cut去中線或者收油過啦，呢啲人嘅駕駛態度真係唔要得」、「馬路上遇到水氹，避免唔到嘅情況行過收慢係常識吧，點知個水氹下面係咪大窿？」、「見到水氹真係要收收油，千祈唔好影響到行人」。

亦有網民質疑涉事寶馬司機行為已屬不小心駕駛，建議片主將「車cam」片段交予執法部門，「可以報警處理，入罪機會好大，隨時告不小心駕駛」、「告唔告得入係執法同司法部門嘅事，主要係而家明顯地搞到人，作為市民報案指證好合理」。

大律師陸偉雄表示，車輛「剷水氹」違法與否，關鍵在於司機的行為是「不小心」或「故意」。 （照片由受訪者提供）

執業大律師陸偉雄過往曾講解車輛「剷水氹」影響行人的法律問題，指違法與否關鍵在於司機的行為是「不小心」或「故意」。若事件屬「不小心」，受影響行人可記下涉事車輛車牌，以民事方式向車主或司機追討賠償，司機亦有責任賠償，如衣物清潔費或其他財物損失。

另一方面，《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條指出，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛，因此如事件屬「故意」，司機有機會被控該罪名，一經定罪最高可判罰款$5,000元及監禁5個月。不過，行人需要證明司機有故意剷水的意圖，舉證方面有一定困難。