女子遭14男當街擄走強娶影片瘋傳！尖叫求救無人理　警揭心寒內情

【結婚習俗／擄人拐帶】無法無天！印尼近日瘋傳1段影片，光天化日的大街之上，有1名女子被十多名男子強行擄走，稱要帶回家「結婚」。其間女子拼命掙扎，尖叫求救聲響徹全區。男子得手後上車離開，還歡呼助威。幸好4個小時後，警方成功救出女子，她猶有餘悸在親友懷裏痛哭。警方調查指出，今次事件是在女方不知情下進行的「搶新娘」習俗。



印尼近日瘋傳1段影片，光天化日大街之上，1名女子被十多名男子強行擄走。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發9月7日，地點在印尼西南部懷曼古拉村（Waimangura）。從網上流傳30秒影片見到，當時女子迪納西亞娜（Dinasiana Malo）獨自在街上徘徊，突然有籠式貨車駛至，並有3名男子衝出抓住迪納西亞娜，全身抬起帶走，其間不斷有男子湧出幫助將迪納西亞娜擄上車，之後眾人在歡呼聲下乘車離去，全程只用了約10秒時間，而迪納西亞娜被抓時掙扎，尖叫求救聲響徹全區，但未有旁人伸出援手。

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警方其後接獲報案，4小時後迅速救出迪納西亞娜，她猶有餘悸地在親友懷裏痛哭。警方並拘捕4名男子，揭發原因竟是「搶新娘」習俗。

警方接報後，4小時後迅速救出迪納西亞娜，她猶有餘悸地在親友懷裏痛哭。(網上圖片)

警方調查指出，迪納西亞娜與涉事男子之一、20歲男子尤哈尼斯（Yohanis Bili Tanggu）只有一面之緣，並非戀人，但迪納西亞娜舅父與尤哈尼斯父母為2人定下婚約，尤哈尼斯順從父母意思，根據當地習俗安排好貨車和友人一起「搶新娘」，迪納西亞娜卻不知道婚事，結果在迪納西亞不知情下將其強行擄走。

警方事後拘捕多名涉案男子。（網上圖片）

據報道，「搶新娘（Kahwin Tangkap）」是當地結婚習俗，男女雙方應已訂立婚約，並在雙方家族同意和事前計劃下進行，然而這習俗近年變質，變成強迫、威脅和對女性使用暴力強娶等，受到印尼社會詬病。而印尼政府曾表示，會打擊和消除這項陋習，但至今仍掃之不盡。