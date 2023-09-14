恐怖！美女OL下班突跪地昏倒以為「腦中風」　驗血揭驚人真相崩潰

台灣發生令人心寒的企圖迷姦案！台南1間企業女秘書有天突然在辦公室說話口齒不清，頭暈無力，最後跪地昏倒，此時其中1名男同事「自告奮勇」要親自送她回家，其他同事認為她是「腦中風」，拒絕了男同事幫忙，並將女秘書送院治理。

醫生發現女秘書並非中風，而是服用了含抗精神病藥物導致頭暈昏倒。其後翻查公司閉路電視，發現是堅持要送她回家的男同事在其水杯中落藥。男同事初時依傷害罪名被判監8個月，其後案件經二審，法官認為被告有預謀犯案，不宜輕判，但考慮事主原諒他，並已賠償24萬新台幣（約6萬港元）予事主，加刑至入獄3年7個月。



事主小恩（化名）下班時突然精神恍惚，口齒不清，繼而手腳無力跪在地上，陳男提出親自送她回家，令其他同事起疑。（《金魚妻》劇照）

綜合台灣媒體報道，依據判決書，事件發生於2021年6月28日下午近5時，事主小恩（化名）在高雄辦公室下班，突然精神恍惚，口齒不清，同事也聽不清她說話，小恩繼而手腳無力跪在地上。同事十分緊張，此時陳姓男同事自告奮勇，說要親自送小恩回家，不過同事們擔心小恩「腦中風」，因此拒絕陳男幫忙，立即叫救護車將她送院治療。

經檢驗後，醫生發現小恩體內含有抗精神病藥物氯氮平（Clozapine）成份，該藥物會令人嗜睡、昏迷及出現幻覺等副作用。小恩對檢驗結果感到疑惑，因她從未服用過該種藥物。其後小恩身體康復後回公司上班，決心要找出真相。

公司閉路電視揭發陳男在事主水杯中落藥，事主報警處理。（《我要準時下班》劇照）

有同事聲稱，單身的陳男常語帶輕浮的讚小恩漂亮，加上小恩記起陳男在案發前幾天曾對她說「上班吃威而鋼的感覺」，讓人懷疑他有不軌企圖，於是翻看公司閉路電視，竟然發現陳男就是在她水杯中落藥的兇手，於是報警。

陳男向警方承認從網絡上買來8粒涉案藥物，並將之放入小恩杯中，但否認計劃迷姦對方，辯稱只想試藥效，是否會讓人昏昏欲睡。

法官指陳男向女方下藥以圖迷姦對方，所用的藥量多、藥性強，有預謀犯案，罪行嚴重。（《940920》劇照）

案件一審後，陳男依傷害罪被判入獄8個月，其後二審時法官認為陳男向女方下藥以圖違反他人意願性交，所用的藥量多、藥性強，有預謀犯案，罪行嚴重不宜輕判，但考慮到小恩已原諒了他，並已賠償小恩24萬新台幣（約6萬港元），因此改判入獄3年7個月。