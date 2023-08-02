阿仔唔似自己！驗DNA證非親生　夫怒向妻索百萬養育費最後得咁多

有無咁小氣？台灣1名人夫在婚後17日喜迎新生兒，他聲稱是家庭經濟支柱，並將全部薪水奉上，為的是給妻兒一個幸福家庭。可是，他發覺3歲的兒子長得愈來愈不像自己，質疑是否自己親生，於是驗DNA接受親子鑑定，竟確認兒子並非親生。人夫不甘一直替別人養小孩，氣得向法院提告，指自己不是兒子的親生父親，並無養育義務，向妻子討回3年8個月合共142多萬台幣（下同，折約35萬港元）的養育費及母親的托管費。

可是案件開審後，妻子卻就家庭經濟支柱一說提出反駁，指人夫根生意失敗，根本無力撫養孩子。當地法院早前頒下判決，丈夫獲判可得42萬台幣（折約10.5萬港元）托育費，而養育費的索償則被拒絕。



阿強發現3歲兒子不似自己，驗DNA揭發並非親生，怒向妻子索取3年8個月的養育費及托管費。(《三十而已》劇照）

綜合台媒報道，涉案夫婦阿強及阿玲（均為化名）婚前已開始同床共眠，其後阿玲懷孕，她指孩子屬阿強經手，兩人遂在2018年3月1日結婚，阿玲在婚後17日便誕下麟兒。阿強滿心歡喜迎接新生兒，對兒子愛護有加，更稱自己將全部薪金奉上，只為讓妻兒有幸福生活。

可是，至2021年10月，阿強開始覺得3歲的兒子長得完全不像他，心生疑惑，決定到醫院進行DNA親子鑑定，沒料竟確認兒子並非自己親生。阿強得悉DNA檢驗結果後，不甘替他人養兒子，怒向法院提告，向法院指自己獨力一人扛起家庭，每月將12至18萬元台幣（折約3至4.5萬元）的薪金全交給妻子管理持家，當中包括兒子的奶粉、尿片以及醫療費等生活開支。

由於阿強從未懷疑兒子並非自己親生，未有保留相關開支的單據。案情指出，他以所住的縣市人均開支22,578元台幣（折約5,600港元）來作計算，由2018年3月17日至2021年11月30日，合計3年8個月的養育開支為99萬3千多台幣（折約24萬多港元），另加墊支予其母親的43萬元（折約10.5萬港元）托育費，合共向妻子索取142萬3432元（折約35萬港元）。

阿強做親子鑑定驗DNA發現自己不是兒子的親生父親，認為並無養育義務，因而向妻子索取養育費。（GettyImages）

案件最終交由法庭處理，阿玲就供養妻兒之說提供另一個版本反駁，指控阿強根本沒有給她家用，還欠下大筆債項要她代為償還，她才決定搬離住處，又稱與阿強並無協議要給予奶奶托育費，因此根本不存在阿強墊支托育費一事。

交易文件亦顯示，阿玲將台中的房子變賣套現，所得的350萬台幣（折約87萬元港元）用來打本支持阿強創業開車行，並以每月7至8萬台幣（折約2萬元港元）租下店舖，加上所有雜費開支也是由阿玲支付。可惜阿強不善經營，每月只賣出1、2部汽車，有時甚至整個月都沒有生意，其後更於2020年8月結業，欠下銀行大筆債項，須與銀行協商還款方案，讓阿玲揹上一身債。

（《我和父親的FINAL FANTASY XIV》劇照）

法院綜合雙方供詞，認為阿強在婚姻期間根本無收入及能力支付家庭開支，更不要說負擔孩子的養育費，因此向妻子索取養育費並無理由，決定駁回這部分的索償。

至於給予阿強母親的43萬元台幣（折約10.5萬港元）托育費，阿強母親出庭供稱，指夫妻說好以每月2萬元台幣（折約5千港元）作為全日照顧孫兒的費用，又稱自己退休前，阿強曾哭求她幫忙照顧孫兒。她答應後曾多次向夫妻追討托育費，卻一直被推搪，只得到「沒有錢，等有錢再說」的回覆，雙方更要找第三方公證人才達成和解，足證夫婦倆確曾協議向她每月付托育費。

法院接納阿強母親的供詞，認為阿強婚後確有將孩子交給母親托育，積欠母親托育費，並曾找公正第三方作調解，故索回托育費一事合理，判阿玲須向阿強賠償43萬元台幣（折約10.5萬港元）托育債務。