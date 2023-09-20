14歲戴假牙！少年2個壞習慣致滿口爛牙　大牙慘拔掉1原因要裝假牙

保持口腔清潔相當重要，否則牙齒爛掉拔除後要換假牙了。內地有1名14歲少年因牙痛到牙醫看診，被發現滿口爛牙，須拔去2夥牙齒並換上假牙，牙醫驚訝為何他年紀輕輕蛀牙情況相當嚴重，原來是因少年的2個壞習慣所造成，他每天以碳酸飲料如汽水代水喝，1天可以飲3罐，牙齒漸漸被腐蝕，由於他感到口腔不舒服，每次刷牙變得相當馬虎求其，結果2大惡習造成惡性循環。



少年常以可樂等碳酸飲料代替水，甚至可以連喝3罐，終因爛牙而要拔牙。（示意圖，GettyImages）

綜合內媒報道，浙江省寧波市1名14歲少年，因為牙痛由母親帶去看牙醫。檢驗後發現他滿口爛牙，牙醫向其母親詢問後才知，原來少年從小嗜好甜食，但小時父母管得嚴，不准他吃甜食。直到少年上學後，就變得為所欲為，把省下的零用錢用來買甜食及汽水，常以可樂等碳酸飲料代替水，甚至可以連喝3罐。

除了狂飲碳酸飲料造成牙齒開始被腐蝕，令少年刷牙時感到相當不適，所以每次刷牙都草草了事，結果令牙患問題愈來愈嚴重。牙醫指少年的有幾隻大牙徹底被蛀空，並已引起牙髓病，遂將其中2顆拔掉，由於他未成年無法植牙，只能暫時裝上活動假牙代替。

長期飲用碳酸、磷酸等飲料，容易引起琺瑯受損。（GettyImages）

牙醫呼籲市民，長期飲用碳酸、磷酸等飲料，容易引起琺瑯受損，並提醒喝完碳酸飲料，不要馬上刷牙，因為牙齒被酸性物質腐蝕後，表面被軟化，牙刷的摩擦力會加劇牙齒礦物質流失，使牙質更容易變差。正確做法是喝完碳酸飲料後以清水漱口，以及避免飲料在口腔中停留太久。

事件曝光後引來不少網友熱烈討論，有網民驚呼：「14歲戴假牙，哎」、「小小年紀就變阿伯了」、「1天只喝飲料，實在太嚇人了！」、「過幾年糖尿病、腎結石也不是不可能，飲料不能當水喝」及「不光對牙齒不好，血糖等都可能有影響」。