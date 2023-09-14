飛機活春宮！半裸男女廁所激戰　空少開門極尷尬　笑到陶大宇上身

【活春宮／不雅片】坐飛機在廁所「Gathering」愛愛隨時出事！Twitter瘋傳1段「飛機活春宮」影片，見到英國廉航易捷航空（EasyJet）機艙廁所內有1對男女正在性交，當空少（男空中服務員）打開廁所門見到2人半裸激戰1刻，場面極度尷尬，其他乘客則歡呼喝彩，嚇得男子即時伸手關上廁所門。航空公司其後證實事件，指航班抵達目的地時有警察處理，暫未知是否有人被捕。



Twitter瘋傳1段「飛機活春宮」影片。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發9月8日，易捷航空從盧頓（Luton）飛往西班牙伊比薩島（Ibiza）航班上，有1對男女躲進廁所內性交，看到情況的乘客拍下影片，9月10日上載到Twitter分享，僅2天已有超過480萬人次觀看。

影片長37秒，見到1名空少在乘客拍手歡呼聲下打開了廁所門，隨即見到廁所內有一對半裸男女正在進行性愛；廁所門打開一刻，男子錯愕望向門外，乘客拍手歡呼聲更盛，之後男子伸手迅速關上門。

空少開門一刻爆笑過程逐格睇▼▼▼

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開門的空少站在廁所門外一臉不知所措，與身旁空姐商量及擾攘一會，並作出港星陶大宇經典掩眼無語動作。而乘客歡呼聲一直沒有停止，高聲討論2人反應。

空少更做出港星陶大宇經典掩眼無語動作。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「廁所很髒吧…密閉空間裡到處都是糞尿，哈哈」、「我的問題是，那個廁所有多大？」、「真是太糟糕了」、「太離譜了吧！」、「遇快的周末」。

空少開門後的掩臉反應，令網民想起港星陶大宇的經典掩眼無語動作。（電視劇《心花放》截圖）

航空公司向外媒證實事件，指航班抵達目的地時有警察處理。暫未知是否有人被捕。