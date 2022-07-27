活春宮片瘋傳！全裸男女40°C躺停車場性交　網民：至少在停車格內

近日天氣持續酷熱，英國亦正受熱浪侵襲，最高氣溫更達40度以上，相當難受。英國一對男女就被拍攝到在頂樓停車場脫衣全裸「大解放」，更即場「愛愛」，旁若無人。影片被上載到網絡後瞬即瘋傳，不少網民都表示看到傻眼，也有網民笑言「至少他們在停車白線之內」。但也有「認真」網民提醒，烈日當空下全裸要做好防曬，以免曬傷皮膚。



英國一對男女就被拍攝到在頂樓停車場脫衣全裸「大解放」，更即場「愛愛」。（影片截圖）

這段長9秒的影片，於上周六（7月23日）被上載到Twitter，目前已有超過18萬人次瀏覽。綜合外媒報道，事發上周二（7月19日）中午，當日氣溫接近40度，惟伯明罕雪山站附近一處頂樓停車場竟然有一對男女，正全裸公然性交。

從影片見到，女子全裸躺在停車格內，男子則在上方有連串動作，頭上還戴着派對帽，未知是否派對狂歡後情不自禁。

男女停車場「愛愛」影片引來網民關注，笑言是不是太熱惹的禍，「想清涼一下嗎？」、「他們確實把熱浪提升到一個新的境界」，又說還好2人遵守停車規矩，「至少他們在停車格白線之內」、「先生，你不能停（車）在那裏」。但也有網民批評2人公然性交行為無恥如同野獸，「真的不怕被發現嗎？」。

另有「認真」網民指出，烈日當空下全裸要做好防曬，否則可能曬傷皮膚，「對皮膚造成的傷害可不是開玩笑的」。