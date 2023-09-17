中獎悲劇！夫妻爽中$1700萬　8年後家財散盡離婚　整形婦：不後悔

人人都想中頭獎，但是否承受得起天降巨富？英國一對夫婦曾經獲得180萬英鎊彩票獎金（約1,700萬港元），但短短8年全部花光，包括花費在注射肉毒桿菌、前往迪拜旅行、投資髮廊、購買30輛二手車和15個名牌手袋、製作唱片等等。夫婦千金散盡且離婚收場，女方目前和母親和2名女兒同住，仍強調「獎金沒有毀掉我的生活」，而且從不後悔花光所有獎金，更形容「度過一段美好時光」。



湯普森聲稱不後悔花光所有獎金。（Lara Thompson The Painted lady - Semi permanent makeup facebook圖片）

53歲湯普森（Lara Thompson）來自西約克郡，日前接受訪問時指，時任丈夫格里菲斯（Roger Griffiths）於2005年意外中得彩票，獲得180萬英鎊彩票獎金（約1,700萬港元），當時她大感震驚， 夫婦立即前往迪拜旅行，為期10天，但她強調當時是選乘經濟艙，沒有「亂花錢」。

本身擔任老師的湯普森稱「擔心」受到學生和同事異樣目光，因而「忍痛」辭去年薪約4萬英鎊（39萬港元）的工作，她有注射肉毒桿菌整形，而他們以抵押貸款方式購買市值45萬英鎊（約440萬港元）新屋；投資方面，他們以15萬英鎊（約147萬港元）購買1間髮廊，另外，他們再買30輛二手車和15個名牌手袋，格里菲斯則辭去科技公司經理一職，大肆投資在其音樂事業上，更與大學樂隊一起製作1張唱片，花費約2.4萬英鎊（約23.7萬港元），但唱片只賣出600張。湯普森則在髮廊工作，沒有收取工資，但因始終熱愛教學工作，所以對新工感到無聊。

2007年至2008年正值金融風暴，他們投資失利，髮廊開始每月虧損4,000英鎊（3.9萬港元），2010年除夕夜，情況變得更糟，一場大火燒毀新屋及價值12萬英鎊（117萬港元）的奢侈品，保險賠償額不足，他們不得不支付7個月的臨時住宿費。

搬回住所2個月後，湯普森在丈夫的電腦上發現對方懷疑出軌的電子郵件，婚姻因而觸礁，2011年離婚收場，而直到2013年，即中獎8年後，他們已花光所有獎金。

格里菲斯目前擔任招聘顧問，且仍在樂隊演奏。（Linkedin圖片）

湯普森表示「其他人一直說我很蠢，指責我做過整容手術」，但她強調自己明智地度過這段快樂時光，不滿外界聲稱「巨額獎金破壞我的生活」，雖然她承認做錯某些決定，但她「厭倦被描繪成悲劇…我過去10年一直在確保2名女兒過上美好生活」，重申「獎金沒有毀掉我的生活」，同時提醒其他年輕的彩票中獎者「不要讓興奮和熱情影響判斷」、「切忌告訴別人你中了獎」，投資前一定要獲得良好建議。

目前湯普森和86歲母親和、16歲幼女吉蒂（Kitty）和19歲長女露比（Ruby）住在一棟4房的屋子，並在花園經營一間紋身店和化妝工作室，每天都有在工作。

格里菲斯目前擔任招聘顧問，仍在他的樂隊演奏，亦曾多次回應事件，聲稱婚姻一直出現問題，「中獎關係變得更糟…這些電子郵件（出軌證據）並沒有令到我們婚姻結束，相反是一種催化劑」，強調「離開湯普森並不是一個錯誤，但讓我付出一切，包括喪失長女的愛」。

（綜合）