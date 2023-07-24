中獎悲劇！女子爽中$780萬獎金　買樓卻下場悽慘：中了頭獎詛咒…

中頭獎，到頭來也是一場空？美國1名女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得100萬美元（約780萬港元）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍，她用大筆獎金買來的新屋，還未正式居住便發生大火燒光財物，至今戶口更只餘下約300美元（約2,300港元），家財幾乎散盡，「因為我把一切都投入其中」，感嘆：「難道我中了頭獎詛咒嗎？」



美國女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得100萬美元（約780萬港元）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍。（網上圖片）

綜合外媒報道，美國佛羅里達州58歲女子費弗（Kathryn Faver）於2022年9月買了3張刮刮樂彩票，幸運贏得100萬美元頭獎。她選擇一次過領取獎金，扣稅後獲得共獲得82萬美元（約630萬港元）獎金。至同年12月底，費弗花費一半獎金、約40萬美元（約307萬港元）買新屋，沒想到卻是噩夢。

費弗買屋後相當開心，買入第一天就把所有物品、財產搬到新屋，然而當她外出接母親時，突然收到警方電話說其家發生火災，「着火了，幾乎完全被燒毀」。她表示，花了很長時間找心儀房子，到終於找到，卻是曇花一現，悲嘆「我甚至沒能在裏面過夜，連10分鐘都沒有…」。

費弗買屋第一天，就發生火災燒光房子。（網上圖片）

調查發現，房子起火原因是搬家工人把紙箱放在爐上，但不知為何爐突然開火，釀成火災。由於費弗還未為新屋買保險，火災造成的損失無法獲得賠償。

除了買樓，法弗還把獎金用作支付賬單，以及向其兒子任牧師的教堂捐贈1 萬美元（約7.8萬元），目前其戶口、名下財產只剩約300美元，陷入財困不知所措，不禁懷疑：「難道我中了頭獎詛咒嗎？」