拒絕公屋二派問題單位　港男再獲配大埔富蝶邨：開支可樂慶祝下！

不少輪候公屋人士也盼望獲得心儀單位甚至「筍盤」，有網民近日分享好消息，表示早前二派曾獲有問題單位，拒絕後再獲房署分配單位，沒想到是大埔新落成的富蝶邨。樓主指猶如「執到寶」，高興稱「直接開支可樂慶祝下，希望各位都快啲上樓」。



樓主最近收到房署的分配單位信件，今次幸運的獲配位於大埔新落成的富蝶邨喜蝶樓，屬2至3人單位。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

該港男於facebook群組「公屋討論區」上載相片，稱一直以2人家庭身份申請擴展市區的公屋單位，而早前二派的單位曾發生自然死亡案件，屬於問題單位，於是拒絕。

後來樓主決定申請調排新界區公屋，最近終收到房署的配房通知信，今次幸運的獲配位於大埔新落成的富蝶邨喜蝶樓，屬2至3人單位。該屋邨目前仍未完工，因此樓主將入伙全新單位，興奮稱「直接開支可樂慶祝下」，又指「希望各位都快啲上樓」。

有網民稱由於富蝶邨仍未完全落成，社區及交通配套或未完善，住進去如同「開荒牛」。（資料圖片）

不少網民紛紛留言表示樓主如同「中獎」，「恭喜樓主化蝶成功，可以展開人生新的一頁」、「希望你早日上樓，安居樂業」、「好過皇后山多多聲」。

不過亦有網民指出，富蝶邨仍未完全落成，社區及交通配套或者完善，住進去如同「開荒牛」，「出入唔方便」、「大埔多咗咁多人，塞車問題只會更嚴重」、「交通唔方便，唯一近醫院 」。

（facebook群組「公屋討論區」）