3死悲劇│財困母與2子女燒炭　前男友與屍同屋2天　意外開門見3屍

馬來西亞發生1宗令心酸的3屍命案。1名單親母懷疑因無法負擔子女就讀私立中學的學費和其他生活開支，陷入財困而一時鑽牛角尖，與2名14及15歲子女在公屋住所房間內燒炭俱亡。在屋內居住的前男友竟完全不察覺，2日後才意外揭發房內3人已死，屍體已發臭和腫脹，嚇得立即報警。案件令當地民眾震驚，又慨嘆父母亦不能剝奪孩子生命。警方調查後發現單親母於10年前曾企圖輕生，當時被救回，沒料到最終走上絕路，而現場尋獲遺書及一些現金，正追查案件內情。



當地有藥善基金會安排僧人到涉事單位超渡死者，可見屋內仍有該對姐弟的白色校服。（七里香慈善基金會facebook圖片）

42歲死者王彥蓮是單親媽媽，與同死的14歲兒子林俊宏及15歲女兒林稼芯住在安邦新村的公屋單位，子女在1間私立中學分別就讀中二及中四。

揭發命案的王彥蓮前男友事後留在涉事公屋單位收拾物件，現場所見，3名死者的房間比教雜亂，有數件相信是該對姐弟的白色校服，桌上亦有數本相信是屬於他們的學校作業。

前男友指出，2016年認識王婦，2018年搬入其公屋單位同住，當時她已經與前夫離婚，而王婦1年多前態度變得冷淡，甚至單方面提出分手，但前男友希望繼續照顧她和其兒女，所以一直未有遷出，但2人自此沒有交談，反而是俊宏偶爾會和他閒聊，由於他擔任幼稚園老師，所以早出晚歸，沒有多留意3母子狀況。

前男友亦指，上周正值學校假期，俊宏因患感冒而發燒，他未見過3母子踏出房門，當時以為3人感染新冠肺炎，所以自行留在房中隔離。直至本月4日晚上約8時，前男友下班回家便直接入房休息，在本月5日凌晨零時許，他聽到王婦房間傳出貼膠紙的聲音，他因而從睡夢中驚醒過來，當時是最後一次聽到王婦房間有動靜，但他並沒有去看查，詎料發生悲劇。

本月7日，前男友在公屋單位門口發現王婦的同事留下字條叫她去上班，他入屋後便嘗試將紙條從門縫隙塞入王婦房內，但發現有異物塞住門縫，他只好強行開門查看，「一打開，看到3母子的屍體開始發臭和腫脹，嚇得發抖，馬上報警」。他相信前女友希望子女繼續留在私立中學讀書，但根本無法應付相關開支，可能因而陷入財困而輕生。

王婦的姓陳男友人接受訪問時表示，他與王婦認識多年，早年她與當時的男友住在安邦一帶，雙方住所很近。其後王婦誕下長女稼芯，由於陳男與妻子沒有兒女，王婦便將女兒交給他夫婦照顧，夫婦視「稼芯」如契女般疼愛，但直至她小學四年級後，便跟回媽媽居住，而王婦當時另育有幼子俊宏，且已與男友結婚。

陳男指出，大約10年前，稼芯留在其家中，俊宏則交由鄰居照顧，當時王婦懷疑丈夫出軌，雙方因而發生口角，王婦向陳男發送訊息，內容提及希望他繼續照顧女兒，陳男當時覺得奇怪，「稼芯是我的契女，我當然會照顧她」。由於覺得情況有異，陳男立即前往王婦住所，因無人應門，因此通知王婦的丈夫回家開門，當時驚見王婦躺在床上，地面有大量止痛藥，當時她被送院洗胃，終無住性命命，但2人最終離婚。

王婦近年一直情緒不穩，陳男指出，她懷疑不滿當時讀小學的女兒和他一家太親近，試過懲罰女兒獨留在家，只帶兒子外出用膳，陳男得悉後，曾將稼芯帶回家居住數天，結果王婦致電報警，指控他拐帶女童，令到他要帶同稼芯前往警署解釋。

陳男續說，王婦生前在1間韓國公司售賣洗頭水，不清楚對方月薪多少，但不足以應付日常生活開支和2名子女讀私立中學費用，她過去曾透露有財務問題，陳男亦勸說過若學費高昂，可以考慮子女轉讀公立中學，無須勉強自己，但王婦繼續讓子女在私立中學讀書。

陳男與王婦曾於本月4日見過面，當時王婦沒有透露正面對經濟問題，豈料這次是2人最後一次見面。

死者多名同學到場為其送行。（七里香慈善基金會facebook圖片）

這宗命案震驚馬來西亞各界，不少人呼籲如遇到困難應及早尋求協助，強調家長無權剝奪子女生命。當地有慈善基金會發起募捐，協助家屬處理3名死者的身後事，日前親友和學校師生為他們送行儀式。

（綜合）

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