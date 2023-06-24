虐嬰命案！1個月大男嬰疑因哭鬧被母狂毆亡　1歲哥哥去年遭父暴打

先是哥哥，現在是弟弟受害！台灣高雄1名1個月大男嬰在凌晨被餵奶時無反應，送院前已無生命跡象。警方認為事件有可疑，調查後揭發男嬰顱內出血，全身布滿新舊傷痕，懷疑他生前受虐致死，其20多歲的生母及同居人疑不滿嬰兒哭鬧，多次毆打，令男嬰出現抽搐及呼吸微弱的情況。2人涉嫌故意對兒童犯傷害致死及凌虐未滿18歲之人等罪，檢方要求法院羈押2人獲批准。當地傳媒再爆出男嬰的1歲哥哥，去年也被生父毆打重傷，現交由社會局照顧。



台灣有媽媽涉嫌和同居人一同虐打1個月大兒子，造成兒子死亡。（示意圖／資料圖片）

台灣爆出虐死男嬰的恐怖命案，台媒報道，6月18日，高雄1個月大男嬰在凌晨餵奶時無反應，雖然送院搶救，但被發現到院前已無生命跡象，當地社會局及警方接報調查。

檢警留意到男嬰全身都是新舊傷痕，懷疑他生前受虐，法醫解剖後發現死者受到造成顱內出血的傷害，認為賴姓生母及吳姓同居人有重大嫌疑。警方到單位現場取證、扣查相關證物及手機做數碼鑑識。

調查後確認2人平日會輪流照顧男嬰，疑不滿男嬰哭鬧而出手毆打，令男嬰出現抽搐、呼吸微弱等情況，他們自行在家急救半小時無效，男嬰送院途中已證實死亡。2人受查時均否認施虐，其中吳姓同居人供稱是抱嬰兒過程中不慎掉落，嬰兒雖然嘴角出血，但生母仍有餵母乳，發現異狀已緊急送醫。

男嬰僅1個月大，全身有新舊傷痕，疑因為哭鬧被打。（示意圖／資料圖片）

案件疑點重重，檢方認為2人干犯《少兒法》下的成年人故意對兒童犯傷害致死罪、凌虐未滿18歲之人罪。審訊後再認為2人嫌疑重大，且均拒認罪行，供詞避重就輕，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，所涉罪行最輕刑期也在5年以上，向法院聲請羈押禁見獲批。

有鄰居向當地電視台人員爆料，平日會在晚上聽到哭聲，不清楚屋內有新生兒，以為裏面只住1個人，直至見到有警察將他們押走才知道有小孩。左營廟東里長謝惠娟指，該處原本只住1個男的，那個女人是最近才搬來，事件令他們很驚訝，因為那男生平日很乖巧。

社會局指，男嬰原本交由生母娘家照顧，但生母突然抱去同居人家中。（示意圖／資料圖片）

賴女其實已婚，和23歲吳姓丈夫另外育有1歲大兒子，去年11月，丈夫因為作息和兒子相反，影響到他的睡眠質素，用膠棍打兒子頭部及用煙頭燙皮膚，令兒子重傷。幸好男童送院後未有大礙，現交社會局安置；生父今年4月被控殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪，警方更請法官重判。

丈夫被捕時賴女已懷孕，今年5月產子。社會局指，男嬰出生時賴母原本交回娘家照顧，但又突然回去抱走，搬去和同居人同住，局方會配合檢方調查。

（綜合）