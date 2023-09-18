路不拾遺反捱告？男子撿銀包交保安　失主稱被偷現金提告　結果…

將撿到的銀包送回物主住所，最後捱告？台灣有鐵騎士在路邊發現銀包，撿起放入袋，45分鐘後送回失主所住大樓，保安收到時確認裏面沒現金，殊不知失主指裏面應該有6,900元台幣（約1,700港元），咬定被鐵騎士拿走，提告侵害罪。一審法官判鐵騎士無罪，但檢察官提出兩疑點上訴，不過高院觀乎所有證據，認為檢方認定銀包內有錢，只是單靠失主片面之辭，終判鐵騎士無罪兼不得上訴。



鐵騎士交到管理處時，保安確認當時無現金。（示意圖／Getty Images）

案情指，謝姓男子前年1月3日騎電單車駛過高雄某路段時，發現路邊有個銀包，下車撿起放入口袋。45分鐘後他將銀包送到失主陳姓男子都住的大樓，給管理處轉交，保安現場檢查確認銀包內沒有現金。

陳男取回銀包後，聲稱裏面的6900元台幣不見了，決定告謝男侵佔。高雄法院一審已認為謝男無罪，檢方提出上訴，並提及兩個疑點，第一，陳男銀包遺失後沒其他人碰過，能推斷拿走錢的人是謝男；第二，銀包遺失地點離陳男的家僅210米，他沒理由要花45分鐘才送到管理處，證明有侵佔行為。

失主指銀包內原本有6900元台幣，懷疑是鐵騎士拿走。（示意圖／Getty Images）

上訴至高等法院高雄分院時，法官翻查閉路電視紀錄，看到陳男跌銀包後，謝男隔一段時間才出現，他停車後快快手撿起銀包放入袋；正常情況下，民眾會先打開銀包看有沒有證件，方便確認失主身份，但考慮到謝男正騎電單車，要空出雙手才將銀包直接放入口袋，未必有不軌企圖。

以現有證據考慮，謝男不是看準陳男跌銀包上去撿，又沒有拍到謝男從銀包拿走現金。而且，陳男本人未能提供任何銀包內有現金的證明，檢方的說法只是失主片面之辭，便認為謝男偷錢，說法有疑點，終駁回上維持原判，案件亦不得再上訴。

送回失物卻捱告，令網民感嘆「絕對不要撿，誰撿誰倒楣」、「就不小心把它踢到旁邊就好」、「看來連撿東西都得打開錄影自證清白了」。有留言反諷失主「要先證明自己有放這麼多錢吧」，又指謝男要拿了錢就不會主動歸還銀包。

（綜合）