公屋｜排擴展市區等8年　網民三派大窩口邨因1事高呼「欲哭無淚」

公屋輪候需時甚久，若單位不合心意又要再等。有網民在討論區分享獲派不如意公屋的失望心情，表示排公屋已有8年，因首派為特殊單位、二派又嫌太舊，故一拒再拒。近日終於收到三派通知，獲派大窩口邨。眼見結果同樣是有40多年樓齡舊屋邨，對嚮往新樓的事主而言，確是失望，她更崩潰表示「欲哭無淚」。不過，有網民就認為事主太高要求，「邊有咁多新樓」、「又要方便又要新，排完三派重新等過啦你」、「有樓住，有瓦遮頭，已經要感恩」。



樓主在討論區表示排公屋已有8年，但是3次派房不是特殊單位，就是太舊，令她相當失望。（公屋討論區圖片）

有網民日前在公屋討論區以「三派大窩口邨欲哭無淚！3次都40幾年樓齡」為題發帖，表示等公屋擴展市區2人單位已差不多8年，一心想要東涌、青衣或葵芳，又慨嘆表示「今年無新樓」。她於今年4月終於收到首派通知，獲派沙角邨中某特殊單位，單位內曾有人自然身故，而租金為1,332元。但她當時認為「（原屋主）死咗到現在才幾個月，屍骨未寒有啲驚」，又表示「如果需要特快都不用等到現在啦」，故拒絕首派。

6月時事主又收到二派通知，獲派葵盛西邨3座低層，租金為1,403元。不過，她認為該邨已有40多年樓齡，非其所願，並表示「2座就話啫，行出走廊可以晾衫，3座No啦」，故再一次拒絕。

一拒再拒的事主日前終於收到3派通知，獲派同樣有40多年樓齡的大窩口邨。她非常失望，是次編配同樣是舊樓，又稱「派了3次都係40幾年樓齡的樓」，更直呼「欲哭無淚」！

由於樓主首派為特殊單位，該次分配不會被計算為1次有效編配，有網民就認為樓主如果真的只求東涌、青衣或葵芳的新樓，不妨再等等，「都唔急要…再排過囉」、「等完三派重新輪派到滿意為止啦，加油！」、「仲有一次機會」。

不過，也有不少網民認為樓主太「揀擇」，「沙角邨雖然舊啲但所以配套交通都好方便」、「大窩口搭車好方便」、「咁都唔要，你仲想要咩」、「你唔啱我要啊，咩樓都好，有瓦遮頭總比現況好，打風又要剷水，但都希望樓主派得心想樓」。