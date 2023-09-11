公屋等9年五派畢業　小紅書女1原因獲「五派」惹議：感謝香港政府

【公屋／公屋申請／輪候】獲派心儀公屋單位的確開心，有女生於小紅書發文分享「喜事」，指公屋輪候9年終於五派「畢業」，形容「過程堅辛，但值得」，又特別「感謝香港政府」。帖文引來網民熱議，有人恭喜樓主「好羡慕啊，派到彩福」、「恭喜恭喜」；也有大批網民熱議樓主獲公屋「五派」原因。



公屋輪候以年計算，獲派心儀單位的確開心。（Google地圖）

該女生於小紅書以「畢業照」為題發文，上載5封房委會發出的「配房通知信」相片。相片見到，公屋輪候期間她獲5次「配房」，分別派到「粉嶺祥華邨祥頌樓」、「屯門寶田邨第四座」、「屯門山景邨景美樓」、「柴灣興華二邨安興樓」，以及「觀塘彩福邨彩樂樓」。本來公屋一般只有3次配房機會，但由於當中2次被派到特殊問題房屋，樓主共獲5次派房。

該女生於小紅書上載5封房委會發出的「配房通知信」相片。（小紅書）

難掩喜悅的樓主於帖文表示，「等候9年，終於畢業啦，過程堅辛，但值得」，又特別「感謝香港政府」，並標籤了「#香港身份」。

樓主表示，「等候9年，終於畢業啦，過程堅辛，但值得」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人恭喜樓主獲派心儀單位畢業，「開心」、「恭喜恭喜」、「好羡慕啊，派到彩福」、「香港九龍新界都玩晒」。

也有大批網民關注樓主獲公屋「五派」原因，「好犀利有5次機會」、「2次凶宅，不計數」、「這個有申請公屋的都知道怎麼回事的，肯定中間有兩次是房子不好的」。