悲！蛋糕有瑕疵客人拒收　外賣員慘賠錢　窮爸爸獨食蛋糕身影惹憐

外賣員為客人送遞食物時要「打醒十二分精神」，否則隨時要賠款？馬來西亞早前有外賣員接到訂單後，便將蛋糕送往客人家門，可惜對方見到蛋糕稍有瑕疵便決定拒收，更要求當場賠償損失。外賣員無奈下只好自掏腰包賠償給客人，及後把蛋糕拿回家。這位育有2子的窮爸爸適逢月底就連奶粉錢都不夠，於是要向姐姐借錢，而他落寞地坐在地上吃蛋糕的情景被妻子拍下並上傳到網上，心酸一幕惹來不少網民憐憫。



大馬有外賣員送蛋糕時因有瑕疵而被客人拒收，他更要當場賠錢，事後無奈地拿着蛋糕回家進食，畫面曝光惹來網民憐憫。（網上圖片）

馬國傳媒報道，事發於上月，當時30歲的外賣員慕哈末法茲爾接到訂單，為客人送遞1個蛋糕，當他到達店舖拿到蛋糕後，便將它放進送貨袋，再騎摩托車前往顧客地址。可惜當他抵達時，客人在交收過程中發現蛋糕上的裝飾有瑕疵，決定拒收，更要求他退還已支付的60令吉（約100港元）。慕哈末法茲爾看到對方兒子在旁，出於同理心便自行掏錢賠償客人損失。

現年30歲育有2子的外賣員慕哈末法茲爾表示，雖然做外賣員確實不容易，但為了養家只好堅持下去。（網上圖片）

現年30歲育有2子的慕哈末法茲爾稱，他理解顧客兒子的心情，明白對方會很期待收到生日蛋糕，所以他不只對該孩子內疚，亦對其自身感到失望，因為他當時有盡可能安全地騎摩托車，但不知為何還是造成蛋糕有所損壞。他最後只好將蛋糕帶回家，其後獨自席地而坐進食蛋糕的樣子被妻子拍下，上傳到網上後引來不少網民同情。

事後慕哈末法茲爾表示，他其實有固定工作，只是為了增加收入，1年前才開始於休假日子兼職去送餐。他透露，雖然只賠償了60令吉，但由於事發時是月底，孩子奶粉也喝完，他不得已要向姐姐借錢。而是次經歷亦讓他體會到做外賣員賺錢有多困難，「因為等待一份訂單並不容易」，可是為了養家活兒，他也只能「咬緊牙關」堅持下去。

（綜合）