公屋｜港男獲首派彩虹邨嫌舊　欲放棄再輪候　2關鍵被網民笑走寶

公屋單位一屋難求，但即使獲派到，但都未必合乎心水。一名港男在網上大呻，首派彩虹邨，慨嘆逾60年樓齡「就快重建（嘅）樓，點要得㗎」，打算放棄這次配房，但想諮詢網友意見。網民紛紛留言指彩虹邨交通便利，而且作日重建一樣會改派單位，「你唔要，大把人想要」、「感覺唔好，咪再搏下，最緊要唔好怨！」、「唔好睇小啲樓齡舊嘅樓啦，入面間隔先好，空氣都唔錯，附近又咩都有」。



樓主嫌棄彩虹邨有超過60年樓齡。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」表示，自己目前租樓，最近首派彩虹邨紫微樓，但都不覺得開心，因為彩虹邨紫微樓1962年入伙，到目前超過60年樓齡，形容「就快重建（嘅）樓，點要得㗎」，想諮詢網民意見，以及「請問大家係咪唔要都要準時去報到」。

帖文引來多人討論，網民紛紛留言指「你唔要，大把人想要」、「感覺唔好，咪再搏下，最緊要唔好怨！」、「唔好睇小啲樓齡舊嘅樓啦，入面間隔先好，空氣都唔錯，附近又咩都有」，亦有人指出「試過打電話去取消都得」、「可以不用，電話就可以了， 到時都會有拒絕確認信寄返畀你，講明扣一次機會。無咩影響，放心」。

有網民提到，舊公屋若要重建，到時也會改派新單位，不用過慮，「我華富邨都係咁要啦！到時重建一定畀返你同區」、「重建會派新樓！彩虹邨交通都算好方便㗎喇」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」）