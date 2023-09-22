好彩！伯伯收詐騙電話因「說話太大聲」　警員聽到知道有詐即出手

大聲說話竟成「騙案轉捩點」？安徽1名伯伯日前在派出所與網上認識的「律師」大聲通電話，請對方幫忙起訴欠債不還的朋友，而就在他準備轉帳給對方之時，當場被警員阻止。原來伯伯的超高聲量引起警員注意，很快就從對話中發現漏洞，識破電話那邊並非真的律師，而是騙子，成功阻止伯伯受騙！



安徽1名伯伯接聽詐騙電話時，因其超高聲量引起警員關注，最終成功避免受騙。（「安徽公安在線」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，安徽省警方日前在官方微博上載影片，記錄當地1名伯伯險被詐騙的經過。事發於本月11日，亳州市利辛縣1名伯伯到望疃派出所辦理戶籍業務，其間接到「律師」來電，便以響亮聲線與對方交談。

警員在辦公室內聽到伯伯透過電話高聲與對方討論轉帳事宜，便特別留神關注，並很快察覺出疑點，即時阻止伯伯轉帳給對方。警員之後拿過伯伯手機，查看2人對話訊息紀錄，指對方知道伯伯有經濟糾紛，所以冒充成律師接近他，又斷言這明顯是詐騙行為。

經詢問得知，原來伯伯的朋友欠他錢卻遲遲不還，伯伯就準備找律師起訴對方，故早前曾在網上群組尋找律師幫忙，其後1名自稱「律師」的陌生人透過微信加他好友，說可以幫忙，並致電向伯伯索要律師費900至2,500元人民幣（約968至2,690港元）。伯伯信以為真，便打算轉帳給對方，所幸被警員及時攔下，避免了損失。伯伯事後寬慰表示，「我幸虧今天在這聽電話被你聽見了，你要不聽見，我還得上當呢」。

（「安徽公安在線」微博）