環保入樽機前滿地膠樽！網民質疑部機一設定出事　批無品街坊亂掉

為鼓勵市民減廢回收，環保署在全港多個地點設置「入樽機」，讓市民將使用完的膠樽放進機器回收，每個可獲回贈1毫子。有上水街坊近日就拍下相片，可見有人將多個膠樽胡亂棄於區內一入樽機前，質疑膠樽是因機器「讀唔到條碼」而被亂棄，批評相關街坊無手尾，也失卻了環保原意。



有上水街坊近日拍下相片，可見有人將多個膠樽胡亂棄於區內一入樽機前，質疑膠樽是因機器「讀唔到條碼」而被亂棄。（fb「上水人大聯盟」圖片）

「呢啲就係環保？」有上水街坊近日貼出相片，稱行經該區1部環保入樽機時，發現機器前方地上滿布多個膠樽，疑遭人胡亂棄置。樓主指出，由於入樽機要求識別條碼才會回收及計算回贈，估計有人因「樽讀唔到條碼就亂掉」，批評相關使用者無手尾。

樓主認為，入樽機的設定失卻環保原意，未能方便市民回收，「條碼又要限制邊啲樽讀到，咁不如取消咗部機，直接全部畀啲婆仔回收」，又指入樽機不時收滿容量，但街坊卻貪方便，不會自律放好膠樽，「因為部部機都有呢啲問題，有啲人好少少就將啲樽擺上個機頂」。

帖文引起街坊討論，有人認為機器設定有其作用，問題出於不負責任亂掉膠樽的人，「其實隔籬就有個垃圾桶，入唔到呢個入隔籬都得㗎啫」、「呢個係亂丟嘅人嘅問題，唔係部機問題。至於點解係條碼，因為呢個係最低成本辨別膠樽，其實啲人都可以拎去綠在區區啊，懶嘅話丟三色桶都得，再退一萬步，入唔到機都應該丟垃圾筒而唔係地下」。