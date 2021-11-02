大嘥鬼出沒！110盒全新鉛筆被棄置　回收廠喵坊：交文具銀行較好

香港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「喵坊 Mil Mill」周二（11月2日）在facebook專頁上發文，指在回收物中發現有人棄置大量全新未開封的鉛筆，十分浪費。事件引來網民熱烈討論，同樣批評行為不要得。喵坊接受《香港01》訪問時表示，徇眾要求會將鉛筆捐給組織文具銀行，再由他們轉贈給有需要人士。



喵坊上載照片，指在回收物中發現有大量全新未開封的鉛筆。（facebook專頁「喵坊 Mil Mill」圖片）

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喵坊周二早上約11時許在facebook專頁上發文，並上載顯示有一大箱全新未開封的中華牌鉛筆照片。他們在帖文上表示，「真係火都嚟，大佬！鉛筆嚟㗎，唔好咁折墮，下世會做鉛筆㗎！」網民看到照片之後都批評棄置鉛筆的人浪費，「點解唔可以捐出？可能仲有人用」、「太浪費了，其實可以送去小學」、「應該好多家長都想要」。

喵坊在訪問中提到，他們處理回收紙張時發現該箱鉛筆，紙箱上亦沒有留下任何訊息，經點算發現箱內共有110盒鉛筆，每盒上下兩層共有12支，即箱內共有1320支鉛筆。他們當下感到十分愕然，所以立即拍照將事件分享到facebook專頁。他們現時在網民的建議下，已經決定將鉛筆全數交給文具銀行處理。

喵坊提到，他們後來想到當事人本意或出於轉送給人，留下鉛筆可能只是誤解，雖然他們平時亦有舉辦活動或轉贈物資，但如能預早通知他們就會有較好安排。他們又指，可能是因為近期他們有轉送二手輪椅的活動，所以令人覺得他們都可以處理其他物資，但其實有些物資交給其他組織處理會更好，例如今次收到的鉛筆交給「文具銀行」就會較好，因為他們有較多相關聯繫方便轉贈物資，亦感恩是次事件能以較好的結局完結。