人渣！母欠200美元 　5歲女被迫肉體抵債遭姦殺　淫狼手段極兇殘

為了錢竟出賣親生女兒？2009年美國發生十分轟動的5歲女童遭姦殺案件，當時1名女子為了償還200美元（約1,600港元）債務，竟把5歲女兒當「性奴」用作肉體抵債，而債主帶女童到酒店性侵後，以極兇殘手段將她殺害。警員追查6天後尋獲女童遺體，形容她是「痛苦地死去」，並且遭棄屍荒野。債主最終因謀殺及性侵兒童等罪罪成判死刑，而當時懷孕的母親亦被判至少17年刑期，而她誕下的孩子則被送往收養。這罪案件近日再被外媒提起，而華文媒體亦有轉載，再次令人看得心寒。



美國1名女子為了償還200美元（約1,600港元）債務，竟把5歲女兒當「性奴」用肉體抵債。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發2009年11月10日，年僅5歲的女童沙尼婭（Shaniya Davis）在北卡羅萊納州家中失蹤，其母親安托瓦內特（Antoinette Nicole Davis）當時正懷孕，起初聲稱不知道女兒因何失蹤，但隨後向警方供稱自己的男友有嫌疑，導致男友被捕。

惟警方翻查閉路電視（CCTV）影片，發現沙尼婭被另1名男子抱到酒店後失蹤，便釋放了安托瓦內特的男友。安托瓦內特則承認自己撒謊，供出她把女兒交予男子麥克尼爾（Mario Andrette McNeill）進行性交易，以償還其欠下的債務。

警方翻查閉路電視（CCTV）影片，發現沙尼婭被男子麥克尼爾抱到酒店。（網上圖片）

警方調查後發現，「沙尼婭」失蹤前一晚，即2009年11月9日，債主麥克尼爾與女友及孩子在家，當晚他曾吸食毒品及喝酒，之後就向其他女性發短訊，包括前伴侶布倫達（Brenda Davis），而她是安托瓦內特的妹妹，即沙尼婭的阿姨。惟布倫達沒有回覆，麥克尼爾感到氣憤，便直闖到其家，在屋內發現母女，更與安托瓦內特對峙，其後安托瓦內特把女兒交予麥克尼爾作「肉體抵債」，原因是母女以往無家可歸時，曾向麥克尼爾借200美元應急。

姦殺5歲女童的麥克尼爾被判死刑。（網上圖片）

布倫達作供時憶述，11月10日淩晨約5時半，她與男友一度被吵醒，因疑似聽到有人打開房門，但不以為意；直到早上6時，安托瓦內特走入其房間表示女兒沙尼婭失蹤了。布倫達又說，安托瓦內特起初不願意報警，經多番勸說才於近1小時後報案。而麥克尼爾抱走了沙尼婭，於當天早上6時許入住酒店房間，至早上7時35分帶着沙尼婭離開，酒店職員覺可疑下報警，但沙尼婭自此人間蒸發。安托瓦內特在女兒失蹤後，以男友有嫌疑等招數誤導警方調查，而沙尼婭的生父則一度接受媒體採訪希望能尋獲女兒。

直至11月13日，麥克尼爾投案，因涉嫌綁架罪被扣查，惟他拒絕說出沙尼婭的下落。直至11月16日傳來噩耗，警方在北卡羅萊納州1段高速公路附近的鹿屍體中，發現了沙尼婭屍體，驗屍發現沙尼婭因窒息致死，並受到「與性侵犯相符」傷害，形容是「痛苦地死去」。

安托瓦內特被判至少17年刑期。（網上圖片）

安托瓦內特亦被捕，她供稱由於沒錢還債，當晚與麥克尼爾對峙時，要脅「要麼還錢，要麼性交」。懷孕的安托瓦內特卻選擇以女兒沙尼婭作抵債，讓麥克尼爾抱走到酒店性侵。而她強調只讓麥克尼爾與女兒進行性行為，沒想過麥克尼爾會做出其他惡行，包括殺死女兒。

麥克尼爾最終於2013年5月因謀殺、綁架、人口販賣、性奴役、猥褻未成年人、對兒童性犯罪等罪，被判處死刑；不過據報道，麥克尼爾目前仍關押在死囚牢房，暫未知何時執行；至於安托瓦內特則被判監禁至少17 年，但不超過21年9個月，預計2029 年出獄，而她被捕後誕下的孩子已被安排收養。