人渣！自小寄養姨姨家　13歲女淪姨丈性奴下體撕裂　1事終揭獸行

令人髮指！馬來西亞1名13歲女童多次遭42歲姨丈性侵，慘淪「性奴」，直到女童發現月經遲遲未到，害怕因性侵懷孕，向母親哭訴才揭發事件。女童隨即送醫院檢驗，發現下體私處出現撕裂舊傷痕，警察也在女童睡覺床墊上，搜集到男性精液。女童自4個月大已寄養在姨姨家，理應被當親生女看待，沒料到姨丈竟伸狼爪，目前警方已依強姦罪調查案件，並將姨丈拘捕。



馬來西亞1名13歲女童，多次遭42歲姨丈性侵，慘淪「性奴」，直到女童發現月經遲遲未到，害怕因性侵懷孕，向母親哭訴才揭發事件。（示意圖／gettyimages）

馬來西亞《中國報》報道，受害人出世不久，母親因為要在外工作維持生計，於是拜託姐妹幫忙照顧當時年僅4個月大的女兒，母親每逢學校假期才接女兒回家共聚。

女童長時間寄居在姨姨的家，理應被視作女兒般呵護，惟沒料到她年齡漸長後，42歲姨丈竟獸性大發，把13歲的外甥女當作「性奴」，單是今年1月至8月，姨丈便趁受害人在家獨自睡覺多次性侵她。直至8月底適逢學校假期，受害人被母親接回家後，發現月經遲遲沒來，擔心自己因性侵懷孕，便向母親哭訴求助，繼而報警揭發姨丈惡行。

警方迅速拘捕涉案姨丈，並將受害女童送醫院檢驗，發現其下體私處出現撕裂舊傷痕，警察也在姨丈住家大廳，即受害人睡覺的床墊上，搜集到男性精液。警方依強姦罪調查案件。