窮人開冷氣2大執着？港女呻瞓到熱醒　網民：開1晚只係1樽可樂錢…

開冷氣隨時引起家庭紛爭？有港女日前大呻窮人對開冷氣的2大執着，指家人規定家中只有1人或氣溫未過30度時，絕不可開冷氣，甚至一大早就關上，令她「朝早6點就會被熱醒」，難養足精神，「今日wfh，做到心口出晒汗」，不明白為何差少少錢仍要折磨人。帖文令許多網民超有共鳴，直指難理解上一輩的「窮人思維」，慳完可能得不償失，又指新式變頻冷氣耗電不高，「其實開1晚冷氣只不過係1樽可樂錢…但啲老一輩就係咁，做事全憑刻板印象」。



女生發文指窮人開冷氣有2大執着，卻令她飽受熱醒之苦。（示意圖／資料圖片）

樓主在Dcard討論區以「窮人開冷氣嘅執着」為題發文，大呻家人開冷氣有2個執着，第1是家中只有1個人時不可以開，「得你1個歎咪唔抵」、第二是溫度未達30度不准開，「未夠熱」。

樓主稱家人早上就會關冷氣，「朝早6點就會被熱醒嘅人，瞓得4個鐘」、「搞到我發噩夢，熱醒瞓唔返」，難理解「差嗰少少錢」都不讓她養足精神上班。

樓主補充自己有付家用，有段時間天氣潮濕，「成地笠黐黐、張床濕笠笠」，家人仍拒絕開冷氣，雖然家中有抽濕機，但一樣不肯開，「由你濕到唔舒服，唔明差少少錢點解要令自己咁難受」、「今日wfh，做到心口出晒汗，工作枱個位係風扇唔可以直吹到，開窗又冇乜風，救命」。

女生指家人一大早就會關上冷氣，她會熱醒。（《上流寄生族》劇照）

網民紛紛認同樓主看法，認為拒開冷氣，「搞到一陣味，又要開水沖乾淨先返工，浪費水同時間」、「窮人只會諗慳錢，唔會諗到慳錢嘅同時失去咗啲咩」，「其實開一晚冷氣只不過係一樽可樂錢…但啲老一輩就係咁，做事全憑刻板印象」。電費視乎冷氣匹數及能源效益，網民指「我屋企24小時開1部，夜晚開2部，（電費）都只係2,200（元）左右」，建議樓主出資裝變頻式冷氣，長開較為慳電，「將來搬出去啦」。

帖文更令背景相似的網民感同身受，難理解上一輩的「窮人思維」，「尤其是係嗰啲24、25度，但係落足兩個禮拜雨的日子，濕到XX，但係一要開冷氣就開始吵，為乜嘢呢？」、「我屋企都係吖，開風扇都好熱，但就係唔畀開」、「最慘係仲要話你知錢係周圍慳少少咁慳翻嚟」。

大熱天時，不少港人回家後會開冷氣。（資料圖片）

有留言指，家人們未必在乎實際慳多少，「只係追求慳到錢嗰一種滿足感」，又分享窮人還有其他執着，例如「壞到用唔到先換」，「我屋企冷氣壞壞哋，唔係好涼，屋企人死都唔肯換新冷氣，拖咗差唔多2年」，結果不夠涼快要長開，多出的電費其實夠買新冷氣。

（Dcard）