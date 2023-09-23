港人日本拾獲八達通！欲交還港鐵樂富站　1點令網民憂好心做壞事

人在外地拾到八達通，怎樣做才合適？有港人日前於東京旅遊時，於街頭拾獲八達通，故於本地網上群組發文，表示回港時將會帶同八達通，並交予港鐵站職員，希望失主能順利拿回失物。有網民大讚其熱心舉動，「好人好事，讚」、「千里送咭，物輕誠意重」；惟有留言質疑該張八達通或會為日本人所持有，擔憂攜帶返港後將會是好心做壞事，令卡主蒙受損失。



有港人在東京旅遊時，於街頭拾獲八達通，並表示回港後將交予港鐵站職員，盼失主能早日前往認領。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名正在遊日的港人在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖並附上3張圖片，指於東京上野駅附近拾到一張八達通卡，他表示將會於明日（24日）晚上乘坐夜機返港，後日（25日）下午便會拿去樂富地鐵站交還給港鐵站職員，盼失主能盡快前往認領。

帖文引來網民討論，有人讚揚樓主熱心舉動，「他鄉遇故知」、「千里送咭，物輕誠意重」、「好人好事，讚」、「可能係千里姻緣由此起」；另有留言認為反正樓主和失主都會途經機場，其他港鐵站未必最方便，「直接交機場站不是更好？」。

不過，亦有人擔憂八達通卡主若然為日本人，樓主屆時將會是好心做壞事，「日本人都可以買八達通卡」、「如果係日本人跌咁點算」，所以提議樓主可以交予日本警方以及上野站職員，或者「可唔可以用八達通App睇吓佢之前Transaction（交易）會唔會有顯示邊區多？我未用過唔肯定得唔得」。

（FB「香港失物報失及認領群組」）