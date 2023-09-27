男房東放租「限單身女」房！女大生怒控遭摸背拍屁股　罪證片曝光

租房遇上色房東？台灣有女大學生日前崩潰發文，指早前租住台北市套房，男房東只限「單身女性」入住，稱不會同住，只會「偶爾去看看」，但短短住了數天，已經歷房東突然闖入房、摸背、拍屁股等，更發現對方清楚她打工上下班時間，「連我內衣褲晾在陽台也知道」，有次房東伸手拍她屁股斷正，對方竟解釋「我沒有摸你屁股…我拍一下而已」。事後女生懷疑房東是慣犯，決定報警提告，但對方全盤否認，警方正循性騷擾方向調查。



女大生上傳閉路電視畫面，拍到男房東摸她背部。（爆料公社影片截圖）

事主為台灣女大學生，她早前在爆料公社發文，稱6月時在台北市租套房，房東是年約60歲的男性，只限租給「單身女性」，對方表明不會同住，只是「偶爾去看看」。她租屋經驗不多，姐姐也想租同一大廈，見租金便宜就入住。沒料到剛入住就發生連串可怕事。

事主從舊宿舍搬走行李時，房東稱會幫客人搬家，自告奮勇去幫手拿行李。事主當時還心存感激，未料隔日房東早上6點多直接打開其房門入內，將她拍醒，稱以為她已起床才內進。房東認為她開燈睡太浪費，叫她買小夜燈，更堅持要立刻去買，事主無奈答應。

路上房東不停拉近距離和觸碰她身體，「他總是假裝不經意地把手放在我肩膀上，然後一路滑下來，背、肩膀、腰，有幾次還碰到了我的屁股」。她當時腦海一片空白不懂反應，以為對方只是年紀大，想關心年輕人，「我甚至想都不敢想他是否懷着色心」。

回去後，她問姐姐有沒有被騷擾過，結果一問下姐姐說房東也有偷摸過她，但事發街區沒閉路電視，最後不了了之。事主驚覺房東可能是慣犯，「老色鬼，專門對他房子裏的『單身女性』下手。

房東的房間在她正對面，事主發現房東每晚都會觀察大家房間的燈，「對我打工下班的時間都一清二楚，甚至連我內衣褲晾在陽台也知道」。由於她沒證據，便到警局求助，翻查閉路電視，結果真的拍到房東撫摸她背部過程，此後她每次回家都會錄音收集證據。

有次她房間廁所門鎖不起來想換鎖，房東稱只是有點故障，要親自教她如何鎖，結果示範後，「（房東）伸手拍了我屁股兩下才出去」。事主大叫「不要摸我屁股」，當時很害怕，聲音都在顫抖，房東回答：「我沒有摸你屁股⋯⋯我怎麼敢，我拍一下而已，不好意思啦。」

住了一周，她和姐姐準備搬走，並告訴其他房客房東惡行，然後大家都陸續搬走。未料房東在調解時堅稱從未觸碰其身體，「還說我毀壞他的名譽，要找律師來告我」。事主不服決定提告後，即在租房網站檢舉，但發現房東借了別人帳號，再在租屋網站放租，繼續寫上「限單身女性」。

女大生事後檢舉了房東的放租廣告，但發現對方借別人帳號繼續放租，仍標明要單身女性。（爆料公社圖片）

警方向台媒確認事件，正依性騷擾罪偵辦，但陳姓房東作供時全盤否認指控。事主李小姐接受台媒訪問時透露，房東非常努力打探房客私隱，代表律師指，加害人可能干犯加害猥褻、侵入住宅或強制觸摸等3罪。陳姓房東回應台媒指，事件進入司法程序，不便回應。

事件看得網民心寒，也懷疑房東是慣犯，「直接開門進來也太扯了，根本變態」、「只限女性的通常很多這種色狼房東」、「小心看他有沒有在每個房間裝監控」。

（綜合）