恐怖！住客退租做漏1事　全屋慘變鴿糞池　清潔費貴到咁屋主崩潰

英國東倫敦有單位，租客退租時因為忘了把露台的門關好，成為大批鴿子佔領之地，短短4星期便弄得全屋變成「鴿糞池」。屋主收樓來到災難現場，立即被惡臭攻到關門，要找清潔公司處理。清潔專家笑言屋內慘況如墨西哥著名景點「雀屎島」羅卡帕蒂達島（Roca Partida）模樣，令人哭笑不得。



客廳是重災區，滿布鴿糞，沙發沾滿灰白色鴿糞景象相當震撼。（網上圖片）

綜合外媒報道，涉事單位位於東倫敦，租客退租後以為一切正常，想不到屋主在4星期後收回單位時，打開門被眼前一幕嚇到呆掉，屋主不止被畫面震撼，嗅覺受到的衝擊也不弱，惡臭從大門湧出。屋主立即關上門，並找清潔公司善後。

慘劇發生原因是租客退租離開時，未有關好露台的門，被大批鴿子乘虛而入，佔領了單位，並令整間屋變成鴿糞池。從房東發布照片可見，屋內所有廳房都滿布鴿糞，而重災區是客廳及廚房，深色的沙發、電視、廚房爐灶、多士爐、水煲、工作枱及地面，全被鴿糞重重覆蓋，變成灰白色，畫面極為震撼。

屋主表示非常無奈，只能找清潔公司處理，但代價相當沉重，清潔費高達1.5萬英鎊（約14.7萬港元）。（網上圖片）

屋主表示非常無奈，只怪自己沒有即時檢收單位，現在只能找清潔公司處理，但代價相當沉重，清潔費高達1.5萬英鎊（約14.7萬港元），並須用1個月時間清潔善後，再重新裝修及購買所有家具，令他十分崩潰。

清潔公司人員到來後也驚訝，為何短短4星期情況變得如此惡劣。由於屋內惡臭難擋，清潔人員要穿上全套保護衣，並戴上2個防塵及防毒面罩來擋臭味才可工作，更笑言屋內慘況激似墨西哥著名景點「雀屎島」羅卡帕蒂達島（Roca Partida）模樣。