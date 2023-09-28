中秋節！親戚送月餅打開發現係「特別版」　網民：等你唔可以轉手

中秋送月餅是傳統，但同一味道容易吃膩！有網民在網上發文，指日前收到親戚送的月餅，打開卻發現是「混合版」，裏面配搭了另外兩個品牌蓮蓉月。親戚做法沒引來負評，許多人大讚可同時試多幾款「三併係貴啲㗎」，「傳說中嘅百鳥歸巢」意頭亦好，更有人指現時會多買幾盒月餅再重新組合，「我都係咁樣送畀老人家」。不過亦有留言笑指，這樣做可以「等你唔可以轉手送畀人」。



樓主日前收到親戚送的月餅，裏面有不同牌子。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳圖片，稱日前收到親戚送的中秋月餅，打開後發現是3款不同月餅，其中有兩個為「原裝」，另外兩個為其他品牌。

帖文吸引逾2,000人點讚，形容是「盲盒」、「三餸飯crossover月餅」、「呢啲叫『精選禮盒』，幾多人恨都恨唔到」，認為親戚做法有心思，「某程度上，我好開心可以食咁多款唔同嘅月餅。一家人開心share」、「可以試幾間唔同嘅月餅」、「正啦一盒試到3個品牌」，又認為好意頭「傳說中嘅百鳥歸巢」、「唔係上年過咗期嘅都無所謂，反而更好」。

有網民也收過特別月餅，「盒係聖安娜餅就係街市雜乜牌子」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

部份網民指，自己會特別買幾盒拆開來併，是不錯的做法，「我都係咁樣送畀老人家，買幾盒迷你月餅，混合唔同味送出去，等佢哋可以食唔同口味」、「我係咁送，阿公要五仁，阿婆要白蓮蓉」。

有人笑言親戚做法可以「等你唔可以轉手送畀人，絕呀」，但提醒要留意食用限期，「買款唔同日子，但過期未先」，想起也曾收過類似的特色月餅，「試過打開係菠蘿包」、「當年有個親戚送，盒係聖安娜餅就係街市雜乜牌子」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）