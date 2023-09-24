中秋月餅回力鏢！男子送親戚月餅誤留記號　12天後收回已經歷5手

小時候或會見過爸媽將別人送的中秋節月餅轉贈他人，但這盒月餅的「經歷」太特別了。廣東有男子日前爆笑分享，指月初買了月餅送給親戚，日前收到同一款月餅，由於他在該盒月餅上意外留下「記號」，故肯定該盒是他親手買的月餅，了解後發現該盒月盒12天內已經歷「5手」，最後回到他手上，當中只有他自己花了錢。事件令網民笑翻，形容是「完餅歸趙」、「已經價值最大化了還想怎樣」。



廣東男買月餅送給親戚，12天後收回同一盒月餅。（微博影片截圖）

內媒報道，廣東有男子日前拍片分享，笑指「這盒金九月餅走的路多了」，展示月餅的生產日期是2023年8月24日，9月8號他和親戚見面時提前送月餅慶中秋。未料日前他收到朋友送同一款月餅，一看就肯定那盒是他買的月餅。

廣東男在影片中透露，了解後原來親戚將月餅送給另1名親戚，該名親戚又將這盒月餅給他的1位朋友，朋友之後又再轉送給另1名朋友，至12天後的中午，該名朋友再將這盒月餅送給他。由於他本月6日買月餅時，不小心撞到盒子的一角，故出現1個凹痕，「這個記號還在這裏」。結果這盒月餅只有他一人花了錢，卻在12天內前後經歷了「5手」，做了5次人情。

事件令網民爆笑，形容事件是「完餅歸趙」、「《一盒月餅的回家之路》」、「五人月餅」，「沒毛病啊，你花錢了，月餅就該是你的」、「但凡買個貴點的都不會回自己手上」、「真相就是，月餅是用來送的，不是用來吃的。年輕人不喜歡吃月餅」、「挺好的，相當於買了份月餅自己吃，白嫖5份人情好吧」。有人壞心眼教路，「現在去退了，等於一分錢沒花，完成了5個人的KPI」。

（綜合）