慘！27歲歌手投資加密貨幣被騙$170萬　變賣家產還債　下場悲涼

投資真的要小心，特別是加密貨幣，隨時讓人一夕間天堂跌落地獄。馬來西亞1名27歲巫裔歌手，原本創業風生水起，坐擁2豪宅3豪車又有產業，可謂人生贏家，然而2年前誤信加密貨幣投資，導致身邊多名親友墮入騙局，他亦被騙走100萬令吉（約170萬港元），更遭親友追數，最終要變賣家產還債，下場慘淡。



馬來西亞1名27歲巫裔歌手，原本創業風生水起，然而誤信加密貨幣投資，最終要變賣家產還債，下場慘淡。（影片截圖）

「當初生活風光，如今落魄潦倒，只能睡車裏。」綜合馬來西亞媒體報道，當地27歲歌手阿里夫彼得（Ariff Peter），是當地音樂新秀，7年前靠養牛和開清潔公司起家，生活富足，坐擁2豪宅3豪車客貨車，還有多名員工及大額產業，可謂「傑出青年」模板。

至2年前，一切就如夢幻泡影。阿里夫彼得誤信加密貨幣投資詐騙集團，更同意以代言人身份招人投資，結果身邊多名親友墮入騙局，他亦被騙走100萬令吉（約170萬港元），更甚者，親友紛紛向他追數，最終要變賣產業、豪宅豪車還債，由「人生贏家」淪為「過街老鼠」。

阿里夫彼得誤信加密貨幣投資詐騙集團。（資料圖片）

阿里夫彼得表示，對當初誤信加密幣投資感到後悔，強調他是抱着「幫助他人心態」成為代言人及招攬投資者，「萬萬沒想到，對方（加密貨幣投資詐騙集團）拿錢後就消失」，而他於心不忍，故承擔責任變賣家產還錢予這些投資者，只留下1部車代步及住宿，但仍負債百萬令吉，感嘆「我的錯就是太信任該騙子了…」。

為了減少開銷及還債，阿里夫彼得開始了住在車裏生活，每天梳洗到附近油站廁所解決，並從事不同工作，包括清潔、送貨、設計、影片製作及寫歌等，「只要能賺錢我都做」。從「天堂」跌落「地獄」，他直言頭3個月感到很難適應，目前已習慣，「當初很風光，沒想到如今過得如此潦倒。無家可歸的日子已經1年了，我也漸漸習慣了」。

為了減少開銷及還債，阿里夫彼得開始了住在車裏生活。（網上圖片）

現時阿里夫彼得找到正職，周一至周五睡在辦公室附近，晚上打工，周末到朋友工作室做音樂，目前還有10萬令吉債務，待還清後才考慮租屋，「我也是受害者，但是把錢退給其他受害者，讓我較安心。我很累，但這是為過去錯誤付出的代價，也當做1個教訓」。

阿里夫彼得在抖音（TikTok）、Twitter等社交媒體分享自己故事，惟強調不是要博同情募捐，只是希望獲得更多工作機會，又說他不會因要由底層從新開始感到羞恥。網民看後紛紛鼓勵阿里夫彼得，期望他盡快走出困境。