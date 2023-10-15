天價理髮？13歲男孩電髮被收$XXX　家長嫌貴報警拒付款　結局傻眼

天價理髮？內地河南1名13歲男孩獨自到理髮店，花費318人民幣（約350港元）燙髮（電髮），詎料父母得悉後不滿，認為理髮店收費太貴，報警要求全額退款「一分錢不出」。最終經協商，理髮店須退回200人民幣（約220港元）。事件引來網民熱議，不少人認為店方「無辜」，斥責男孩父母無理，「明碼標價的，這也能退嗎？」、「正常消費還怪別人」、「浪費警力」；也有網民認為，未成年人容易被誘導消費，需要保護。



內地河南1名13歲男孩獨自到理髮店，花費318人民幣（約350港元）燙髮（電髮），詎料父母得悉後不滿，認為理髮店收費太貴，報警要求全額退款。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發9月17日，河南平頂山1名13歲男孩獨自到理髮店燙髮（電髮），被收取318人民幣（約350港元），家長得知後認為收費太貴報警。

河南平頂山1名13歲男孩獨自到理髮店燙髮（電髮），被收取318人民幣（約350港元），家長得知後認為收費太貴報警。（示意圖／gettyimages）

理髮店接受內地傳媒訪問時大感無奈，「當時把價目表給他（男孩）之後，他自己選的399元（人民幣，約430港元），然後給他打了八折是318元，燙頭髮不是剪頭髮，他父母就來說，我們理髮店收那麼高，讓全款退，一分錢不出」。至於男孩未成年，店方指：「我們也不知道他多大啊，現在初中生誰能看出來多大？」

最終經協商，理髮店須退回200人民幣（約220港元），相等於男孩是次理髮只需付原價399人民幣（約430港元）的三折價錢。

最終經協商，理髮店須退回200人民幣（約220港元）。（影片截圖）

事件引來網民熱議，不少人認為店方「無辜」，「現在孩子發育以及穿衣打扮都比較成熟，店家確實也有點無辜」、「明碼標價的，這也能退嗎？」、「正常消費還怪別人」、「318燙髮還嫌貴？先不說成本多少，燙個頭髮工時最少2小時。怎麼有臉報警的？」、「浪費警力」。

惟也有網民認為，未成年人容易被誘導消費，需要保護，「13歲1個人來，未成年人容易被誘導消費」、「現在十個理髮店八個都在誘導辦卡消費……很難評這個男孩是被誘導的還是自願的」、「現在的理髮店，別說小孩了，大人也很容易被誘導消費」。