一家三口理髮被收$4000　男子疑被劏告上仲裁庭　髮型師咁解釋

【髮型屋／剪髮／理髮／染髮】剪頭髮、染髮等理髮價錢收費每間店舖都不相同，究竟收多少才算合理？馬來西亞古晉就有一家三口到當地著名髮型屋理髮，惟結賬時收費竟高達2200令吉（約4000港元），令事主相當氣憤，更告上消費人仲裁庭。

事件引起網民熱議，涉事髮型師事後發文拆解收費，強調他花了20年進修「投資」自己，形容「從事每個行業都有不一樣的辛苦和心酸」。惟網民看過他的理髮成品照直指「真的看不出有什麼分別」，質疑是「劏水魚」。



收據顯示，事主及兒子理髮價格分別為35令吉（約61港元）及25令吉（約43港元），惟妻子的收費則達1628令吉（約2800港元），項目欄寫上「藝術總監」；此外，事主買了3項護髮產品，收費共505令吉（約900港元）。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，事主於9月9日帶同妻子及兒子到當地一家著名髮型屋理髮，埋單收費2193令吉（約4000港元）。收據顯示，男子及兒子理髮價格分別為35令吉（約61港元）及25令吉（約43港元），妻子理髮收費則達1628令吉（約2800港元），項目欄寫上「藝術總監」；此外，事主買了3項護髮產品，收費共505令吉（約900港元）。

換言之，妻子理髮的價格是丈夫的逾46倍，

不過，事主認為收費不合理，已把案件呈上消費人仲裁庭，又要求髮型屋解釋什麼是「藝術總監」。

事件引來網民熱議，涉事髮型師在上周四及五（9月15日及9月16日）在facebook接連發文回應針對他的指控，稱開始明白「人紅事非多」的道理，感嘆「從事每個行業都有不一樣的辛苦和心酸」。

髮型師指出，當天男客人說「幫他老婆弄美美就是了」，當時他有與對方妻子說會漂白頭髮，並向男客人解釋過程，惟男客人卻說「不用解釋」，「用你的專業幫她做美美就是了。其他不是問題」，於是他便開始幫對方妻子理髮，漂頭、上色、護理再剪髮，「剪到美美」，並介紹買一些產品保持頭髮順滑和健康。他表示，整個過程有向對方妻子講解，稱對方「非常滿意」，也同意付款，加上男客人和小學剪頸髮，他都是按着服務收費，「怎麼可以說我講好Rm500 變Rm1600 ? 」。

涉事髮型師接連發文回應針對他的指控。（Facebook）

髮型師又說，1600令吉（約2800港元）的收費可能被認為貴，但指每個行業都有不一樣的辛苦和心酸，而「美髮業」亦有不是因工作積累的職業病。他又說，自己花了20年時間進修、參與比賽磨練技巧，強調他是「用自己的血汗錢來投資自己」，「這些讓你了解不是要你認同我。或許你身邊的髮型師，趁着這個熱度告訴你說他做頭髮都不超過1600，但他有沒有告訴你1600的含義是什麼？」。

事件引來熱議，不少網民質疑1600令吉（約2800港元）收費是否值得，「1600的頭，我一個不懂頭髮的人，我真的看不出有什麼分別」、「1600是不貴……只是看了出來的成品……根本不值…」，又反問「是不是花錢提升自己就可以把顧客當水魚任砍？」、「改天你去20年的餐館算你一份蒸魚Rm1600可以嗎？人家也是20多年的經驗嘞？」。不過也有網民支持髮型師，「一分錢一分貨，一位有20多年經驗的大師到現在都不斷的花錢上課學習進步，把技術跟上趨勢，用的美髮專業產品都是名牌，說真的1600算便宜了」、「其實覺得貴，可以去便宜一點的地方！」。

面對網民質疑女事主的頭髮「做了等於沒做」，看不出有什麼分別，髮型師回應指是事主手機問題，並上載自己拍攝的照片作對比，「好想問問，他用了什麼手機來拍那頭？為什麼髮色效果可以差這麼遠？」。